Bodrum Belediyesi'nden "can dostları şenliği"

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Veterinerlik İşleri Müdürlüğü iş birliği ile organize edilen ‘Bodrum Belediyesi Can Dostları Şenliği ’ renkli görüntülere sahne oldu.



Hayvan sevgisine dikkat çekmek amacıyla Konacık Dost Patiler Eğitim ve Oyun Parkı’nda gerçekleştirilen şenliğe, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcıları Hüseyin Tutkun ile Ummahan Yurt ve çok sayıda can dostu katıldı. Birbirinden sevimli can dostlarının bir araya geldiği hayvan, doğa ve çocuk temalı şenlik, renkli görüntülere sahne oldu. Şenlik öğle saatlerinden başlayarak gün boyu etkinliklerle devam etti. Sahibiyle en uyumlu pati ve caymaz yarışması, palyaço ve balon gösterileri, çocuklar için yüz boyama ve sihirbazlık gösterileri gibi etkinliklerin yer aldığı şenlikte ziyaretçilerin tümüne çeşitli hediyeler verildi.



“Barınaklarımızda hiç hayvan kalmasın, sahiplenelim”

Böyle bir şenliği gerçekleştirmekten dolayı son derece mutlu olduklarını ifade eden Başkan Aras, “Ben öncelikle bu festivali organize eden sevgili Hüseyin Tutkun başkanımız ile ekibine, bu hazırlıklarda emeği geçen Veterinerlik İşleri Müdürlüğümüze, hayvan dostu derneklerimize teşekkür ediyorum. Belediye olarak yasal sorumluluklarımız var onları yapıyoruz ama bu işler gönüllülerle birlikte olduğumuz zaman anlam kazanıyor. Onların gözetimine ve denetimine her zaman ihtiyacımız var. Bu tür etkinliklerimizi artırmamız lazım. Barınaklarımızda hiç hayvan kalmasın hepsini lütfen sahiplenelim. Onları kafeslerde tutmayalım. Barınaklarımız bizim sahipsiz hayvanlarımızı tedavi ettiğimiz, kısırlaştırma işlemleri gerçekleştirdiğimiz, kayıt altına aldığımız ve yasayla tehlikeli türler olarak belirlenmiş olan canlılarımızı sonsuza kadar misafir ettiğimiz yerler. Aslında barınaklarımız bizim kamuoyunda algılandığı üzere sağlıklı hayvanlarımızın orada tutulduğu pansiyonlar değil. Orası rehabilitasyon ve tedavi için yapılan yerler. Bu yüzden oralara gelen canlılarımızı lütfen sahiplenelim. Biz de belediye olarak sahiplendirme etkinliklerimizi artıracağız”



Can Dostları Şenliği’nin en ilgi çeken etkinlikleri ise sahibiyle en uyumlu pati ve caymaz yarışmaları oldu. Dereceye girenlere ödülleri Başkan Aras tarafından verildi. Gerçekleştirilen ödül töreninin ardından, Tuğba Altıntop konserleriyle şenlik son buldu.

