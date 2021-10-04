Bodrum Belediyesi'nden "can dostları şenliği"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum Belediyesi'nden "can dostları şenliği"

İHA

Bodrum Belediyesi'nden "can dostları şenliği"

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Veterinerlik İşleri Müdürlüğü iş birliği ile organize edilen ‘Bodrum Belediyesi Can Dostları Şenliği ’ renkli görüntülere sahne oldu.

Hayvan sevgisine dikkat çekmek amacıyla Konacık Dost Patiler Eğitim ve Oyun Parkı’nda gerçekleştirilen şenliğe, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcıları Hüseyin Tutkun ile Ummahan Yurt ve çok sayıda can dostu katıldı. Birbirinden sevimli can dostlarının bir araya geldiği hayvan, doğa ve çocuk temalı şenlik, renkli görüntülere sahne oldu. Şenlik öğle saatlerinden başlayarak gün boyu etkinliklerle devam etti. Sahibiyle en uyumlu pati ve caymaz yarışması, palyaço ve balon gösterileri, çocuklar için yüz boyama ve sihirbazlık gösterileri gibi etkinliklerin yer aldığı şenlikte ziyaretçilerin tümüne çeşitli hediyeler verildi.

“Barınaklarımızda hiç hayvan kalmasın, sahiplenelim”
Böyle bir şenliği gerçekleştirmekten dolayı son derece mutlu olduklarını ifade eden Başkan Aras, “Ben öncelikle bu festivali organize eden sevgili Hüseyin Tutkun başkanımız ile ekibine, bu hazırlıklarda emeği geçen Veterinerlik İşleri Müdürlüğümüze, hayvan dostu derneklerimize teşekkür ediyorum. Belediye olarak yasal sorumluluklarımız var onları yapıyoruz ama bu işler gönüllülerle birlikte olduğumuz zaman anlam kazanıyor. Onların gözetimine ve denetimine her zaman ihtiyacımız var. Bu tür etkinliklerimizi artırmamız lazım. Barınaklarımızda hiç hayvan kalmasın hepsini lütfen sahiplenelim. Onları kafeslerde tutmayalım. Barınaklarımız bizim sahipsiz hayvanlarımızı tedavi ettiğimiz, kısırlaştırma işlemleri gerçekleştirdiğimiz, kayıt altına aldığımız ve yasayla tehlikeli türler olarak belirlenmiş olan canlılarımızı sonsuza kadar misafir ettiğimiz yerler. Aslında barınaklarımız bizim kamuoyunda algılandığı üzere sağlıklı hayvanlarımızın orada tutulduğu pansiyonlar değil. Orası rehabilitasyon ve tedavi için yapılan yerler. Bu yüzden oralara gelen canlılarımızı lütfen sahiplenelim. Biz de belediye olarak sahiplendirme etkinliklerimizi artıracağız”

Can Dostları Şenliği’nin en ilgi çeken etkinlikleri ise sahibiyle en uyumlu pati ve caymaz yarışmaları oldu. Dereceye girenlere ödülleri Başkan Aras tarafından verildi. Gerçekleştirilen ödül töreninin ardından, Tuğba Altıntop konserleriyle şenlik son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bodrum’da yazın son konserini Serdar Ortaç verdi
YEREL HABERLER Bodrum’da yazın son konserini Serdar Ortaç verdi
TOKİ 19 ilde 444 arsayı açık artırmayla satacak Yoğun ilgi gören arsa satışlarının 119’unun Muğla Milas, Bodrum ve Dalaman’da olduğu belirtildi
YEREL HABERLER TOKİ 19 ilde 444 arsayı açık artırmayla satacak Yoğun ...
Feci kazada ağır yaralanan öğrenci yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Feci kazada ağır yaralanan öğrenci yaşamını yitirdi
DSV Yatçılık'ta meydan savaşı gibi kavga Önceki gün kadınlar arasında başlayan itişme bu defa bıçaklı kavgaya döndü
YEREL HABERLER DSV Yatçılık'ta meydan savaşı gibi kavga Önceki gün ...
Datça’da öğrenciler sağlık için yürüdü
YEREL HABERLER Datça’da öğrenciler sağlık için yürüdü
Fethiyespor zirvenin sahibi
YEREL HABERLER Fethiyespor zirvenin sahibi
Seydikemer'deki şükür yemeğinin bu yıl 19'uncusu düzenlendi
YEREL HABERLER Seydikemer'deki şükür yemeğinin bu yıl 19'uncusu ...
Fethiye ve Seydikemer’in turizm potansiyeli değerlendirildi
YEREL HABERLER Fethiye ve Seydikemer’in turizm potansiyeli ...
Fethiye Spor Festivali'nde gerçekleştirilen bisiklet yarışında heyecan doruğa çıktı
YEREL HABERLER Fethiye Spor Festivali'nde gerçekleştirilen bisiklet ...
5 yıldızlı otelin yakıt tankı patladı, saatler süren yangın güçlükle kontrol altına alındı
YEREL HABERLER 5 yıldızlı otelin yakıt tankı patladı, saatler süren ...
Dalaman’da iş yeri yangını
YEREL HABERLER Dalaman’da iş yeri yangını
Bodrum Yarı Maratonu koşuldu Bin 400 kişi kıyasıya mücadele etti
YEREL HABERLER Bodrum Yarı Maratonu koşuldu Bin 400 kişi kıyasıya ...
Arızalanan motoryat sürüklendi, 2 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Arızalanan motoryat sürüklendi, 2 kişi kurtarıldı
Bodrum Belediyesi mahallelere afet müdahale kabinleri yerleştiriyor
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesi mahallelere afet müdahale kabinleri ...
Muğla'da orman yangınları sonrası doğa küllerinden doğuyor
YEREL HABERLER Muğla'da orman yangınları sonrası doğa küllerinden ...
Yunus polisinden meslektaşına su altında evlilik teklifi
YEREL HABERLER Yunus polisinden meslektaşına su altında evlilik ...
Bodrumspor ligin yeni lideri oldu
YEREL HABERLER Bodrumspor ligin yeni lideri oldu
Bodrum'da makilik alanda yangın
YEREL HABERLER Bodrum'da makilik alanda yangın
Minik ressamlar bakım evini rengarenk yaptı
YEREL HABERLER Minik ressamlar bakım evini rengarenk yaptı
Su üstündeki yunuslardan su altında evlenme teklifi
YEREL HABERLER Su üstündeki yunuslardan su altında evlenme teklifi
Nur Germen gözyaşları arasında uğurlandı
YEREL HABERLER Nur Germen gözyaşları arasında uğurlandı
Ekmek teknelerinin yanışını gözyaşları içinde izlediler Ula Sakartepe rampasında park halindeki minibüs alev alev yandı
YEREL HABERLER Ekmek teknelerinin yanışını gözyaşları içinde ...
Bodrumspor - Turgutluspor: 3-0
YEREL HABERLER Bodrumspor - Turgutluspor: 3-0
Belediye Başkanı Aras, yüksek kiralarla ilgili girişimlerde bulunacak Başkan Aras: "Evlerinizi Bodrum’un sırtında yaşayanlara değil, Bodrum’u sırtında taşıyanlara kiralayın"
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Aras, yüksek kiralarla ilgili ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.