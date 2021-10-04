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MARKO Başkanı Akdeniz: “Bundan sonraki fuarlarda biz de varız”

İHA

MARKO Başkanı Akdeniz: “Bundan sonraki fuarlarda biz de varız”

Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (MARKO) Başkanı Cengiz Akdeniz, İstanbul’da düzenlenen tarım fuarında Marmaris standının gördüğü ilgiden çok memnun olduklarını belirterek, “Bundan sonraki fuarlarda biz de varız” ifadesini kullandı.
İstanbul’da düzenlenen Tarımsal Kentler Zirvesi’ne Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile birlikte katılan Marmaris Belediyesi etkinliğin en çok ilgi gören kurumlarından biri oldu. 3 gün boyunca ziyaretçi akınına uğrayan Marmaris Belediyesi standı tarımsal ürünleriyle dikkat çekti.
Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (MARKO) Başkanı Cengiz Akdeniz de gördükleri ilgiden memnun olduklarını söyledi. “Marka olmak için yola çıktık ve MARKO’yu kurduk” diyen Akdeniz, “Marmaris’in sadece bir turizm kenti değil bir tarım kenti olduğunu da Türkiye’ye göstermek istedik. Amacımız üreticiyi desteklemek, endemik bitkilerimizin kaybolmasının önüne geçmek, bölgemize özgü ürünlerimizi tanıtmak ve gelecek kuşaklara taşımak. Üreticiden tüketiciye köprü olarak üretim yapmak istiyoruz” dedi.
En büyük destekçilerinin Marmaris Belediyesi ve Belediye Başkanı Mehmet Oktay olduğunu söyleyen Akdeniz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinin ve övgülerinin kendilerini çok onore ettiğini belirterek “Bundan sonraki fuarlarda biz de varız” ifadesini kullandı.

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