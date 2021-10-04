Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem



Mehmet Çil / DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça merkezi yanı sıra mahallelerin de de hafif şekilde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 17.03'te merkez üssü Ege Denizi olan Muğla'nın Datça ilçesinin 31.37 kilometre açığında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.093 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Datça ilçe merkezinin yanı sıra Yazı, Cumalı, Yaka, Sındı ve Mesudiye gibi kırsal mahallerde hafif şekilde hissedildi. Deremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet Çil

2021-10-04 17:42:59



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