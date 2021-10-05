Lider Bodrumspor deplasmanda

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BODRUM, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Turgutluspor'u 3-0 yenerek ilk kez liderlik koltuğuna kurulan Bodrumspor, koltuğunu yarın Serik Belediyespor deplasmanında korumaya çalışacak. Serik İsmail Oğan Stadı'ndaki 90 dakikanın ilk düdüğü saat 15.30'da çalınacak. Teknik direktör Tahsin Tam yönetimindeki yıldızlar topluluğu kadrosuyla sezona müthiş bir başlangıç yapan Bodrumspor, 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyetle 12 puan topladı. Antalya temsilcisinin ise 6 puanı bulunuyor. Tahsin Tam, kazanıp liderliklerini devam ettirmek istediklerini söyledi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2021-10-05 12:38:47



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