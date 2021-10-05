Lider Bodrumspor deplasmanda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lider Bodrumspor deplasmanda

DHA

Lider Bodrumspor deplasmanda


BODRUM, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Turgutluspor'u 3-0 yenerek ilk kez liderlik koltuğuna kurulan Bodrumspor, koltuğunu yarın Serik Belediyespor deplasmanında korumaya çalışacak. Serik İsmail Oğan Stadı'ndaki 90 dakikanın ilk düdüğü saat 15.30'da çalınacak. Teknik direktör Tahsin Tam yönetimindeki yıldızlar topluluğu kadrosuyla sezona müthiş bir başlangıç yapan Bodrumspor, 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyetle 12 puan topladı. Antalya temsilcisinin ise 6 puanı bulunuyor. Tahsin Tam, kazanıp liderliklerini devam ettirmek istediklerini söyledi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)
2021-10-05 12:38:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muğla’da Sahil Rüzgarı-2 operasyonu İçişleri Bakanlığı koordinesinde Muğla’nın da içinde bulunduğu 9 sahil ilinde başlatılan Sahil Rüzgarı-2 operasyonunda Muğla’da 18 şüpheli ve 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
YEREL HABERLER Muğla’da Sahil Rüzgarı-2 operasyonu İçişleri ...
Bodrum'da susuzluk tehlikesi uyarısı
YEREL HABERLER Bodrum'da susuzluk tehlikesi uyarısı
Deniz kaplumbağalarının “annesi” için şükran geçişi
YEREL HABERLER Deniz kaplumbağalarının “annesi” için şükran geçişi
GALE 48 ekibi Vali Tavlı’yı ziyaret etti Çevre dostu GALE 48 adlı araçla jüri özel ödülü alan Menteşe Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Vali Orhan Tavlı’yı ziyaret etti.
YEREL HABERLER GALE 48 ekibi Vali Tavlı’yı ziyaret etti Çevre dostu ...
Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Başkan Ayhan, “Destek paketi istiyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Ayhan, “Destek paketi istiyoruz”
Çam balının merkezinde sıfır rekolte Dünya çam balı üretiminin merkezi Muğla, kuraklık, iklim değişikliği ve orman yangınları sonrası 2021 yılı çam balı üretimini sıfır rekolte ile kapattı
YEREL HABERLER Çam balının merkezinde sıfır rekolte Dünya çam balı ...
Muğla’da 131 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla’nın Marmaris, Datça ve Dalaman ilçelerinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 131 düzensiz göçmen kurtarıldı.
YEREL HABERLER Muğla’da 131 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla’nın ...
İngilizler Kızkumu'nu görmeden dönmüyor
YEREL HABERLER İngilizler Kızkumu'nu görmeden dönmüyor
Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
MARKO Başkanı Akdeniz: “Bundan sonraki fuarlarda biz de varız”
YEREL HABERLER MARKO Başkanı Akdeniz: “Bundan sonraki fuarlarda biz ...
Kazada yaralanan Can, hayata tutunamadı
YEREL HABERLER Kazada yaralanan Can, hayata tutunamadı
Başkan Gürün Geçici Hayvan Bakımevini ziyaret etti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle geçici hayvan bakımevini ziyaret etti.
YEREL HABERLER Başkan Gürün Geçici Hayvan Bakımevini ziyaret ...
Oğuzhan'ın hayatını kaybettiği yerde keşif yapıldı
YEREL HABERLER Oğuzhan'ın hayatını kaybettiği yerde keşif yapıldı
Hakemler yeni sezona Marmaris’te merhaba dedi
YEREL HABERLER Hakemler yeni sezona Marmaris’te merhaba dedi
Köpeğinin mezarını tahrip edenler hakkında suç duyurusunda bulundu
YEREL HABERLER Köpeğinin mezarını tahrip edenler hakkında suç ...
Bodrum'da 5 yıldızlı otelde yangın
YEREL HABERLER Bodrum'da 5 yıldızlı otelde yangın
Harçlıklarını biriktirerek aldıkları mamaları barınağa teslim ettiler
YEREL HABERLER Harçlıklarını biriktirerek aldıkları mamaları ...
Hayvanları Koruma Günü’nde anlamlı kutlama
YEREL HABERLER Hayvanları Koruma Günü’nde anlamlı kutlama
Türkan Saylan Çok Amaçlı Salonu’nda organizasyonlar artıyor
YEREL HABERLER Türkan Saylan Çok Amaçlı Salonu’nda organizasyonlar ...
Menteşe Belediyesi Kitap Fuarı açıldı
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesi Kitap Fuarı açıldı
Bodrum’da yazın son konserini Serdar Ortaç verdi
YEREL HABERLER Bodrum’da yazın son konserini Serdar Ortaç verdi
Bodrum Belediyesi'nden "can dostları şenliği"
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesi'nden "can dostları şenliği"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.