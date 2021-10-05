Muğla'da 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonu; 18 gözaltı

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın 5 ilçesinde, suç çetelerine yönelik polisin düzenlediği 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonunda, 18 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen 5 ayrı dosya çalışması kapsamında, il genelinde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek-üye olmak ve nitelikli yağma suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Muğla'nın Menteşe, Yatağan, Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde, bugün sabah saatlerinde, 'Sahil Rüzgarı-2' adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait 24 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda, toplam 18 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda ruhsatsız 2 tabanca, 88 mermi, 2 kılıç, 3 senet, 50 şişe gümrük kaçağı içki, 1 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 18 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2021-10-05 12:54:37



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