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Koylardan 2 milyon ton atık toplandı Muğla Büyükşehir Belediyesi Gökova Körfezi ve Dalaman Koylarında bulunan teknelerden 2021 yılında 1 milyon 962 bin 94 litre atık su topladı.

İHA

Koylardan 2 milyon ton atık toplandı Muğla Büyükşehir Belediyesi Gökova Körfezi ve Dalaman Koylarında bulunan teknelerden 2021 yılında 1 milyon 962 bin 94 litre atık su topladı.

Mavi ile yeşilin birleştiği eşsiz güzelliklere sahip olan Muğla’da Büyükşehir Belediyesi çevreye ve doğaya karşı hassasiyetini arttırarak çalışmalarını sürdürüyor. Çevreci yatırımlarımla dikkat çeken Muğla Büyükşehir Belediyesi doğanın yanı sıra denizlerin daha temiz kalması için Gökova Körfezinde ve Dalaman Koylarında bulunan teknelerden atık toplamaya devam ediyor.
Mavi yolculuğun uğrak noktalarından biri olan Muğla’da, Büyükşehir Belediyesi ekipleri 7 atık alım teknesi ile daha mavi bir deniz anlayışıyla 1 Ocak 2021 tarihinden bu güne kadar bin 605 tekneye hizmet verdi. Büyükşehir ekipleri Bin 605 tekneden 1 milyon 926 bin 94 litre evsel atık pissu topladı. Ekipler ayrıca bu teknelerden 3 bin 788 litre sintine, 2 bin 21 litre atık yağ topladı.
Başkan Gürün: “Güzellikleri geleceğe taşımak istiyoruz”
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, çevrenin korunmasına yönelik projeleri arttırarak devam ettiklerini belirtti. Gürün, “ Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak gelecek nesillere daha yeşil daha mavi bir Muğla bırakmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip il durumundayız. Kıyılarımız mavi yolculuğun önemli uğrak noktalarından birisi. Deniz yaşamını korumak için büyük çaba sarf ediyoruz. İlçelerimizde düzenli katı atık tesisleri, hafriyat alanları hizmetleri gibi mavi denizlerimizi korumak için teknelerimizle atık toplama ve bertaraf hizmeti veriyoruz. Mavi Deniz Temiz Kıyılar hizmetimizle 7 atık alım teknemiz GöcekDalaman, Gökova Körfezi’nde deniz araçlarını dolaşarak çöplerini alıyor ve bertaraf tesislerimize getiriyor. Turizmin yanı sıra deniz yaşamı ve canlıları da bizim için çok değerli. Bu güzellikleri koruyarak geleceğe taşımak da en önemli vazifemiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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