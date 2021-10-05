Bodrum'da gönüllüler ve belediye ekipleri temizlik çalışmalarına devam ediyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaklaşan kış öncesi, dere yataklarında devam eden temizlik çalışmalarına gönüllüler de destek olurken, menfez ve yağmur suyu hatlarında da çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor.



Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekibi ile 2 yılı aşkın süredir Bodrum’da temizlik çalışmaları yürüten Misgibi1Bodrum gönüllüleri, Müskebi Mahallesi’nden geçen Çalılık Deresi’nde temizlik etkinliği gerçekleştirdi. Çalılık Deresi’nin Müskebi merkezinden geçen kısmında yaklaşık 2 saat süren temizlik çalışmasında 55 torba çöp toplandı. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, geçen sene de aynı bu gölgeden yine Misgibi1Bodrum gönüllüleriyle birlikte 6065 torba çöp çıkardıklarını hatırlatarak, "Gelişi güzel doğaya atılan çöpler yüzünden dere yataklarımız çöplerle doluyor ve bu çöpler maalesef yağmur yağdığında menfezlerde, mazgallarda tıkanmaya neden oluyor. Bu tıkanmalardan dolayı taşkınlar oluyor ve vatandaşlarımız zarar görebiliyor. Bodrum genelinde 15 bine yakın çöp konteynerlerimiz mevcut, lütfen çöplerinizi buraya atın, dere yataklarımız çöp kutusu değildir.” ifadelerini kullanıldı.



Öte yandan, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelindeki mazgal, menfez ve yağmursuyu hatlarında temizlik, bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, çevre yolu üzerinde bulunan geniş menfezlerde karayolları ile ortak çalışmalar yürütüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.