Otel yangınında yaralanan personel İstanbul’a nakledildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde çıkan yangında yaralanan otel personeli, ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi.

Önceki gün gece saatlerinde Torba Mahallesi Kaynar mevkisi Usuluk Sokak’taki 5 yıldızlı bir otelin doğalgaz tankında bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, personel lojmanına sirayet etmiş, yangına müdahale etmeye çalışan otel personeli 39 yaşındaki Aydın Göçer yaralanmıştı. İtfaiye, Orman ve Muğla 911 Arama Kurtarma ekiplerinin müdahale ettiği yangın, güçlükle söndürülmüştü. Yangında neredeyse alev topuna dönen personel lojmanı, tamamen yandı. Vücudunda yüzde 72 oranında yanık olduğu belirlenen otel personeli Aydın Göçer, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Göçer’in yanık konusunda daha donanımlı olan başka bir hastaneye nakledilmesine karar verildi. Ambulansla MilasBodrum Havalimanına getirilen yaralı, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'daki Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine nakledildi.

Aydın Göçer’in tedavisinin bu hastanede devam edeceği bildirildi.

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