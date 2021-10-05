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Filmleri aratmayan 4 saatlik kurtarma operasyonu Kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu helikopterle kurtarıldı

İHA

Filmleri aratmayan 4 saatlik kurtarma operasyonu Kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu helikopterle kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalık alana düşen yamaç paraşütü pilotu, jandarma helikopteriyle filmleri aratmayan bir operasyonla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, yamaç paraşütü pilotu Seçkin Aydın (43), Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden single uçuş yaptı. Bir süre uçuş yapan Aydın, daha sonra henüz bilinmeyen bir nedenle Babadağ eteklerindeki Karaağaç mevkisine düştü. Hareket edemeyen Aydın’ın, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine bölgeye Ölüdeniz’de konuşlu Jandarma Arma Kurtarma (JAK) timi ile UMKE görevlileri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler olay yerinde yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Aydın’ın vücudunda kırıklar bulunması, bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle taşıma yapılamadı.

“Aydın’dan helikopter sevk edildi”
Talep üzerine bölgeye Aydın Jandarma Filo Komutanlığından helikopter sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren film gibi operasyon ile kurtarılan Aydın, helikopterle Fethiye Devlet Hastanesine getirildi. Hastanede tedavisi devam eden Aydın’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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