Menteşe'de 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı

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Muğla'nın Menteşe İlçesi Uğur Mumcu Bulvarında üç araç zincirleme kazaya karıştı.

Bulvar üzerindeki trafik ışıklarında 48 R 1242, 48 EG 089 ve 06 ED 0044 plakalı 3 araç kaza yaptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik uzun süre kitlendi.

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