Muğla'da orman yangını (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KISMEN KONTROL ALTINDA

Muğla'nın Dalaman ilçesinde gece başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı. Bölgede çalışmalar sürdürülüyor. Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Dalaman Cavit AKGÜN

2021-10-06 10:09:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.