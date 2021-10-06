Muğla'da orman yangını (3)

11 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla'nın Dalaman ilçesinde gece başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle 11 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü bölgede, 40 hektara yakın orman alanının zarar gördüğü öğrenildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 ilk müdahale aracı, 53 arazöz, 17 su tankeri, 10 dozer, 11 itfaiye aracı, 3 uçak ve 16 helikopter ile çok sayıda personelin görev aldığı yangının çıkış nedeni araştırılırken, sabotaj ihtimali üzerinde de durulduğu bilgisi verildi.Cavit AKGÜNTolgahan KAYLI/ DALAMAN (Muğla), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Dalaman Cavit AKGÜN Tolgahan KAYLI
2021-10-06 13:11:06
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.