Minibüsle kamyonet çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde minibüsle kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Günlüce-Menteşe karayolu Gelincik mevkisinde meydana geldi. Menteşe'den Bozdoğan yönüne giden Nevzat Demiroğlu (65) yönetimindeki 09 PB 074 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Süleyman Diban (65) yönetimindeki 48 AG 979 plakalı kamyonet ile çarpıştıktan sonra şarampole devrildi. Kazada, sürücüler Demiroğlu ve Diban yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Demiroğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

2 çocuk babası olan Nevzat Demiroğlu'nun, düğünrlerde müzisyenlik yaptığı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Menteşe Cavit AKGÜN

2021-10-06 13:51:42



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