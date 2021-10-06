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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MSKÜ ‘Yapay Zeka’ öğrencileri finale kaldı

İHA

MSKÜ ‘Yapay Zeka’ öğrencileri finale kaldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yapay Zeka Ana Bilim Dalı öğrencilerinden oluşan ‘Atlas Takımı’, TEKNOFEST2021 Teknoloji yarışmaları kapsamında Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması’nda finale kaldı.
Bu yıl İstanbul’da düzenlenen TEKNOFEST’te Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Yapay Zekâ Yüksek Lisans Programı öğrencileri Eda Akalp, Enes Kuralay, Hakan Sökün, Tuğba Evci ve Rabia Asena Uzunöz’den oluşan ‘Atlas Takımı’ temsil etti.
Fen Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yapay Zekâ Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gamze Yüksel’in danışmanlığını yaptığı takım, TEKNOFEST’te önemli bir başarı elde etti.
Atlas Takımı, ‘Sağlıkta Yapay Zekâ’ alanında yarışan 229 takım arasından finale yükselerek Muğla’nın ve Üniversite’nin gururu oldu.

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