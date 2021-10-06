Marmaris’te konut yangını

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Marmaris ilçesinde boş evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Marmaris Çıldır Mahallesi 128 sokak Erden apartmanından dumanların yükselmesi üzerine vatandaşlar Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Büyükşehir Marmaris İtfaiye Grup Amirliği yangın bölgesine sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, yangının evdeki elektrik akmasından çıktığı açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.