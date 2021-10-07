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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum Adli Destek Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü törenle açıldı

İHA

Bodrum Adli Destek Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü törenle açıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi adliyesinde kurulan Adli Destek Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü, düzenlenen törenle açıldı.

Suç mağdurlarına yönelik bilgilendirme, yönlendirme ve psikososyal destek hizmeti sunmak, adli süreçte mağdurlara ve özellikle kırılgan gruba yönelik onarıcı adalet ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir bir mağdur destek sistemi kurmak amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde Bodrum Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü kuruldu.

Geçen ay faaliyete geçen müdürlük, bugün Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan ve ilçe protokolünün katılımıyla yapıldı.
Törende konuşan Başsavcı Arslan, müdürlük ile ilgili bilgiler vererek “Suçtan zarar gören veya suça tanık olan çocuklar, yaşlılar, kırılgan gruplara hukuk anlamında, ceza anlamında, psikolojik destek anlamında ve yönlendirme anlamında bir daire kuruldu. Mağdurların, suçtan zarar görenlerin yanında olmak için birim kuruldu. Bunların da açılışlarını yapıyoruz. Bizim adliyemizde geçen ay itibariyle faaliyete geçmişti. Biz her türlü mağdurun yanında olacağız. Suçtan zarar görenin yanında olacağız. Adli olarak zaten yanındayız ama psikolojik ve sosyolojik olarak destekleyeceğiz, yönlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bodrum Adli Destek Mağdur Hizmetleri Müdürü Psikolog Oya Olungan ise bu müdürlüklerin 81 ilde kurulduğunun bilgisini vererek şöyle dedi:
“Burada amaç mağdurlara etkin hizmet verebilmek. Bununla birlikte adli görüşme odamız yaklaşık bir buçuk ay önce açıldı ve faaliyete geçti. Adli Görüşme Odamızda özellikle başta çocuklar, kadınlar, engelli mağdurlar olmak üzere bütün suçların mağdurlarının faille yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu hallerde, heyecanlı olduğu, duruşma salonunda ifade vermesinde sakınca bulunduğu hallerde bunu özel ortamlar aracılığı ile yapacağız. Biz mağdurları burada karşılayacağız. Hiç duruşma ortamında girmeden ifadesini verecek, duruşma salonuna bağlanacağız, daha sonrasında duruşma bitimince buradan yolcu edeceğiz. Dolayısıyla sanıkla, hakimle yüz yüze gelme durumu olmayacak. Hakimin sorduğu soruları biz burada uzmanlarımız aracılığı ile mağdura aktaracağız. Sonrasında bu bilgiler kaydedilip dosyaya eklenecek.”

Konuşmaların ardından müdürlüğün açılış kurdelesi kesildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, katılımcılara müdürlükteki teknik donanımlar hakkında bilgi verdi.
Açılış töreni sonrası Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

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