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Rektör Çiçek’ten Azerbaycan Başkenti Bakü’ye ziyaret Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de ana paydaşı oldukları 8. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi’nin açılışında konuştu.

İHA

Rektör Çiçek’ten Azerbaycan Başkenti Bakü’ye ziyaret Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de ana paydaşı oldukları 8. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi’nin açılışında konuştu.

Muğla Sıkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Üzeyir Hacıbeyli Bakü Müzik Akademisi’nin ev sahipliğinde yapılan ve ana paydaşı oldukları 8. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi’nin açılış konuşmasını yaptı.
Rektör Çiçek yaptığı konuşmada, böylesi önemli bir kongrede bulunmaktan dolayı büyük gurur ve mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Azerbaycan, Türkiye ile Orta Asya Türk halklarını birbirine bağlayan özel kardeşlik bağı, Orta Asya’dan Anadolu’ya geçişi sağlayan bir köprü niteliğindedir. Bu yönüyle Azerbaycan birçok kültürel alanda olduğu gibi müzik ve dans alanında da Türk Dünyası müziğinde önemli bir yere sahiptir. Bizler tarihimizin sunduğu tüm hazineyi ortak bir aidiyet duygusuyla paylaşan, bundan sonra da paylaşacak olan iki ayrı coğrafyada, tek bir kadim halkız. Kültürel paylaşım araçlarımızdan en temeli olan dilimiz ise sanatta da ortaklaşmaktadır. Türk Dünyasının herhangi bir coğrafyasında çalınan ezgi, yine aynı coğrafyanın insanlarında ortak hisleri uyandırıyor olması esasen, ortak duygu ve düşünce zeminine dayanmamızdan kaynaklanmaktadır. Bu çerçevede Muğla ili de gerek müziği gerekse halk oyunları bakımından yukarıda bahsettiğimiz somut ve somut olmayan kültürel unsurları en zengin şekliyle barındırmaktadır. Bu kültürel alt yapının farkında olan üniversitemiz, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Resim ve Müzik Eğitimi Ana Bilim Dallarını bünyesinde barındırmaktadır. Aynı zamanda üniversitemizin yönetim anlayışının enerjisi müzik ve sanatsal üretimle can bulmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde hem geleneksel hem modern tarzda sayısız sergi, konser ve gösteri düzenlenmiş ve düzenlenmeye de devam etmektedir. Kongremizin de bu etkinliklerin bilimsel yönünü temsil edecek olması, bizleri ayrıca sevindirmektedir. Bizlere düşen bundan sonra Türkiye ve Azerbaycan topraklarını daha müreffeh, daha gelişmiş, çocuklarımız için daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için çalışmalar yapmaktır. Türkiye ve Azerbaycan omuz omuza verdikleri sürece her zorluğu aşmaya, başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir” dedi.
Kongre önümüzdeki yıl Muğla’da düzenlenecek
Burada yapılan görüşmelerde Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi’nin önümüzdeki yıl Üniversitemizde yapılması kararlaştırıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde gelecek yıl Ağustos ayında 10’uncusu gerçekleştirilecek olan kongrede, Türk dünyasının farklı coğrafyalarından dans ve müzik gösterileri sunulacak. Aynı zamanda müziğe ve dansa yönelik akademik tartışmalar da gerçekleştirilecek. Kongrenin, geçtiğimiz aylarda ilimizde gerçekleşen ve en büyük zararı Marmaris’te bulunan orman alanlarına veren yangın felaketi dolayısıyla Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulunda düzenlenmesi planlanıyor.
Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ve Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ekrem Ayan tarafından kardeş Azerbaycan’a gerçekleştirilen ziyarette, Üniversitelerle yapılan ikili anlaşmalar ile birlikte Mevlana Değişim Programı sözleşmeleri de imzalandı.
Üzeyir Hacıbeyli Bakü Müzik Akademisi ile iş birliği sözleşmesi imzalayan Rektör Çiçek ardından Bakü Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Hüseyinli ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme neticesinde iki üniversite arasında Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalandı.
Son olarak Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ve Doç. Dr. Ekrem Ayan, Azerbaycan'ın Türkiye Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Türkiye Azerbaycan ilişkilerinin daha üst seviyelere çıkması için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

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