Vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirdi Hayırseverin yaptırdığı 500 kişi kapasiteli cami törenle açıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde hayırsever Mehmet Yılmaz Güneri tarafından vefat eden eşi Leman Güneri anısına yaptırılan cami, düzenlenen törenle açıldı. Tören sonrası cuma namazı kılındı.

İlçede yaşamını sürdüren Mehmet Yılmaz Güneri, 5 yıl önce vefat eden eşi Leman Güneri’nin vasiyetini Bitez Mahallesi Gavaklısarnıç Caddesi üzerindeki arazisine yaptırdığı cami ile yerine getirdi. Leman Mehmet Yılmaz Güneri Camii’nin açılış törenine İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan ve Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı’nın da aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı.

Cami hocası Mehmet Murat Ersöz’ün Kur'anı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte konuşan Bodrum Müftüsü İbrahim Kapancı ve Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, camiyi yaptıran hayırsever Mehmet Yılmaz Güneri ile yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Mehmet Yılmaz Güneri ise yaptığı konuşmada, “Değerli misafirler, cümleten hoş geldiniz bu mekana şeref verdiniz. Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Allah rahmet eylesin, ailem bu mekanı sevdi saydı, ‘buraya bir cami yapsak olmaz mı?’ dedi. Ben de yaparım dedim. O vefat etti, biz de bu camiyi yaptık. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Hepinize saygılar, sevgiler” diye konuştu.

Hayırseverin oğlu Mustafa Güneri ise “Babamın da dediği gibi, 2016 yılında annem vefat etti. Bu cami onun vasiyetiydi. Çok şükür ki bugünlere geldik. Allah kabul etsin, hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, hayırlı uğurlu olsun, Allah kabul etsin” dedi.

Açılışta Diyanet İşleri Başkanlığının takdir belgesi ile teşekkür plaketi hayırsever Mehmet Yılmaz Güneri ve ailesine Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve İl Müftüsü Yaşar Çapçı tarafından takdim edildi. Dualarla yapılan açılışın ardından camide cuma namazı kılındı.

500 kişinin aynı anda namaz kılabildiği cami, bin 480 metrekare toplam alana sahip. Engelli bireyler için engelli rampası, asansör gibi donanımları da barındıran camide; imamın konaklayacağı lojman, okuma salonları, erkek ve kadın cemaat için ibadet alanları, toplantı alanı, abdesthaneler bulunuyor.

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