Menteşe'de 3 gün sürecek şenlik baca yakma töreni ile başladı

Menteşe Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği, Muğla Büyükşehir Belediye binasının bahçesinde gerçekleştirilen baca yakma töreni ile başladı.

Muğla Zihinsel Engelliler Halk Oyunu Ekibi ile Menteşe Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin gösterisi sonrası konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Bizler Menteşe Belediyesi olarak 7 yıldan bu yana projelerimizi sizlerle paylaştık. Menteşe'yi birlikte yöneteceğiz diyerek yola çıktık. Muhtarlarımız ve halkımızla birlikte bu zamana kadar Menteşe'yi yönettik. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz. İlçeyi ev ev dolaşıyoruz. Halkın sorunları varsa tespit ediyoruz. Merkeze iki belediye olmamamızın da verdiği avantaj ile her vatandaşımıza hizmet götürüyoruz" dedi.

Başkan Gümüş, "Bizim siyasetimiz insan, siyasetle işimiz yok. Pandemide, yangınlarda tüm Muğla gördü. Belediyeler olarak neler yapabileceğimizi herkese gösterdik" diye ifade etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise, "Şenlik ocak yakma, bacamızı devamlı olarak tüttürme amacıyla böyle başlıyor. Bacalarımız sürekli tütsün istiyoruz. Toplam 22 yıldır bu şenlik yapılıyor. Biz Muğla olarak tüm kesimlerden, tüm düşüncelerden herkesi bir araya getiriyor, Muğla'nın kültür, barış ve sevgi kenti olmasının gururunu hep birlikte yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gürün, "Bizim sevgiye ihtiyacımız var. Bir eleştiri yaparken dahi güzel kelimelerle onu iletmemiz gerekiyor. İnsan gönlünü kırdığınızda onu tamir etmek çok zor. Birileri bizi ayırmak için sivri dil kullanıyor. Bu dil hiç kimseye fayda getirmez ve halkımız bunu takip ediyor. Onunla ilgili gerekli cevabı halk verecektir" diye konuştu.

Program, davul zurna eşliğinde kortej yürüyüşü, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam edecek. Cumhuriyet Meydanı'nda saat 20:30'da Mahşeri Cümbüş isimli tiyatro ekibi seyirci karşısına çıkacak.

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