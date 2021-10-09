Menteşe'de şenliğin ikinci günü sünnet şöleni ile başladı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 6'ncı Kültür ve Sanat Şenliği dün baca yakma töreni ile başlamış, akşam Cumhuriyet Meydanı'nda Mahşeri Cümbüş isimli tiyatro ekibinin gösterisi ile ilk gün tamamlanmıştı. Şenliğin ikinci günü bugün sünnet şöleni ile başladı. 10 çocuğun sünnet töreni yapıldı, çocuklar belediye araçları ile Muğla turu attı.

Program, bugün saat 11:00'de Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde 'Korona karikatürleri' isimli serginin açılışı ile devam edecek. Saat 13:00'de Sınırsızlık Meydanı'nda Yazar Beyza Alkoç'un imza günü, Saat 14:00'de Zihni Derin İş Merkezi Ayhan İçöz Salonu'nda Menteşe Belediye Tiyatrosu'nun Ormanın Anahtarı isimli tiyatro gösterisi gerçekleştirilecek.

Saat 14:30'da Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde Yazar İclal Aydın'ın imza günü, saat 16:00'da Arasta'da Tolga Tanyel'in resim sergisi, saat 17:30'da yine Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde Araştırmacı Yazar Erol Mütercimler'in 21. Yüzyıl ve Kemalist Devrimlerin Gerçekliği isimli söyleşisi ve imza günü ile devam edecek programın ikinci günü akşam saat 21:00'de Cumhuriyet Meydanı'nda Gripin konserinin ardından sona erecek.

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