Bodrum’da “Sadece Kadın” oyunu sahnelendi Kadına şiddet konusunu sahneye taşıdılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde “Sadece Kadın” isimli tiyatro oyunu iki gösterim olarak sahnelendi.

Bodrum Belediyesinin destekleriyle Herodot Kültür ve Sanat Merkezi’nde kadına yönelik şiddeti ele alan “Sadece Kadın” isimli oyun sahnelendi.

Merve Nur Türkan, Burçak Bilgili, Banu Gülsüm Güngör İnal ve Emirhan Erkol’un oynadığı oyunu, Gözde Gülsün Dinçer ile Yavuz Kaan Gültekin yazıp yönetti. Oyun, izleyenlerin beğenisini kazandı.

Oyunun yazarı Gözde Gülsün Dinçer, oyun ile ilgili yaptığı açıklamada “Bu oyun kadına şiddetle alakalı bir sosyal sorumluluk projesi. Biz de birilerine dokunmak adına böyle bir oyun yazdık. Oyunda 3 erkek 1 kadın var. Farklı sosyal, kültürel, ekonomik altyapıları olan kadınları ele aldık. Şiddet sadece doğuda, okumamış, çok küçük yaşta evlendirilmiş birinin başına gelmiyor. Aynı zamanda çok iyi eğitim almış, büyükşehirlerde yaşayan insanların da kanayan yarası olduğunu anlatmak adına 3 farklı kadının hikayesini ele aldık. Oyunda bir tane çocuk gelinimiz var. 2 üniversite bitirmiş mevki sahibi bir kadın var. Oyunda insanların şiddeti, silahı, bıçağı, kanı insanların gözüne sokmak istemedik. Oyunda o tarz şeyler yok. Biz burada şiddete uğrayan kadının ne hissettiğini aktarmaya da çalıştık. Hep söylendi ya ‘kadın annedir, kadın çiçektir, kadın güzeldir, kadın melektir’. Hayır, kadın sadece kadındır. O başlıkta böyle bir oyun” ifadelerini kullandı.

Dinçer, pandemi tedbirleri çerçevesinde Türkiye turnesi yapmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

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