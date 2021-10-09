Bodrum arıtma tesisinin yüzde 60’ı tamamlandı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Bodrum’un en büyük arıtma tesisi inşaatının yüzde 60’ının tamamlandığını açıkladı.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum’da, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi inşasının yüzde 60’ı tamamlandı. Tesiste son çökeltme havuzlarının temel ve perde işleri, trafo jeneratör binası, blower binası, atölye binası temelleri ve perdeleri tamamlandı. BioP tankı perde ve yürüme yolu, havalandırma havuzlarının temel ve perde BA imalatı devam ediyor.

200 Bin nüfusa göre planlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına devam edilen Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 200 bin nüfusa göre planlandı. 113 Milyon 600 Bin TL’ye mal olacak olan tesis tamamlandığında Bodrum’un en büyük arıtma tesisi olacak.

Başkan Gürün; “Bodrum’un geleceği için çok önemli yatırımları hayata geçiyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Bodrum İlçesinde önemli altyapı yatırımları yaptıklarını ve bu yatırımların Bodrum’un geleceği için büyük önem arz ettiğini söyledi Gürün, “Bodrum Muğla’nın dünyaya açılan yüzlerinden biri. Hem doğası hem denizi hem de tarihi ile çok önemli bir merkez. Bu nedenle biz bu güzellikleri korumak ve gelecek nesillere güvenle aktarabilmek için üzerimize düşen görevi yapmalıyız. Özellikle kanalizasyon ve arıtma konusunda Bodrum’a 650 milyon TL’lik altyapı yatırımı yapıyoruz. Bu yatırımlar ile birlikte Bodrum’da %46 nüfusun yararlandığı altyapı hizmetlerini %91’e çıkarmış olacağız. Bunun yanı sıra ilçemiz için önemli yatırım olan Turgutreis İleri Biyolojik atık su arıtma tesisi tamamlandığında hem 200 bin kişiye hizmet verecek hem de buradan arıtılan suyu yeşil alan sulamasında da kullanacağız ” dedi.

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