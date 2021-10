Bodrum’da “Sarı yaz” konserleri Derya Uluğ ile başladı Derya Uluğ yeni sezonda ekranda olacak

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

Muğla'da, Bodrum Belediyesi'nin düzenlediği Sarıyaz konserlerinde sahne alan Derya Uluğ sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Binlerce kişinin izlemeye geldiği Uluğ, hayranlarına yeni single müjdesi verdi.

Bodrum Belediyesi Kültür Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sarıyaz konserlerinin ilk konuğu Derya Uluğ oldu. Binlerce kişi ünlü şarkıcının konserine akın etti. Sevenleriyle buluşan Derya Uluğ söylediği şarkılarla dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Halka ücretsiz olarak verilen konsere Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun da katıldı.

Konser başlamadan halka seslenen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kalesi geleneksel konserlerini yaklaşık 25 yıl sonra yeniden hayata geçirdiklerini belirterek “Bodrum’da yıllar önce Kalede düzenlenen konserlere yeniden harekete geçirdik. Yıllar önce bir çok ünlü sanatçı bu sahnede konser verirdi. Biz bu konserleri yeniden başlattık. Bodrum her mevsim çok güzel, şu anda sarıyazı yaşıyoruz ve bizde sarıyaz konserleri düzenliyoruz. 12 ay boyunca Bodrum’da etkinlikler yapacağız. Eylül ayında verdiğimiz konserlere Ekim ayında da devam ediyoruz. Bu kapsamda Kültür ve sosyal işleri müdürlüğüne ve Başkan yardımcımız Hüseyin Tutkun’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



"Yeni sezonda ekranda olacağız"

Konserin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Derya Uluğ, İstanbul’da montla gezerken Türkiye’nin birçok şehrine kış gelmişken, Bodrum’da yazı yaşamanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, “Çok güzel bir tarihi Bodrum Kalesinde konser vermek çok güzel bir duygu. Yeni birçok projemiz var. Konser günlerinin dışındaki tüm zamanlarımızı stüdyoda geçiriyoruz. 2 şarkı geliyor. Benim yeni single geliyor. Çok güzel sürprizlerimiz var. Ekranlarda olacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkürlerini sunarak, “Çok başarılı bir konser oldu. Vatandaşlarımız konserlerden mutlu bir şekilde ayrıldı. Önümüzdeki günlerde diğer konserlerimiz de olacak. Biz Bodrum’da eski yılbaşlarına özendiriyoruz. Yılbaşını 15 Aralık’tan itibaren 1 Ocak’a kadar her gün konserler verip, Bodrum çarşısını canlı tutmak için her sokakta sokak müzisyenlerinin sahne aldığı kent meydanında da ünlü sanatçıların sahne alacağı organizasyonlar hazırlıyoruz. Sponsorlara çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sanatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Biz hem Derya hanımı hem de diğer sanatçılarımızı aradığımızda, biz Bodrum’u seviyoruz ve Bodrum’da sahne almak isteriz diyerek gönüllülük esasında sahneye çıktılar. Kültür ve Turizm Bakanımız Ağustos sonu ve Ekim ayında kaleyi bizim kullanımımıza açtılar. Kalemiz Unesco'ya aday bir kale orada tanıtımını istiyoruz. Bakanlığımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bakanımız 2022 kale konserlerini daha canlı daha güzel geçmesi için Antik tiyatroda çeşitli etkinliklerin yapılmasını konusunda bizlere destek olmaktadır. Turizmi uzatmak amacıyla Eylül ve Ekim ayı çok önemli bir aydır. Sarı yaz dönemidir. Sarı yaz Bodrum’un eski günlerini hatırlatır. Bodrum’un en sakin en dingin dönemini hatırlatır. Havasıyla, iklimiyle yeniden turistler için cazibe merkezi olur sarı yazda. Bugünlerde bazı otellerimiz kapanmaktadır. Çünkü yaz sezonu bitiyor. Biz Bodrum’daki otellerin açık olması için çaba sarf ediyoruz. Yabancı turistlerin bu dönemde gelmeleri için gayret gösteriyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.