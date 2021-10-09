Çocuklar “Ormanın Anahtarı” adlı oyunu ilgiyle izledi

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Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında Menteşe Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından “Ormanın Anahtarı” adlı çocuk oyunu Zihni Derin İş Merkezi Ayhan İçöz salonunda sahnelendi. Oyun öncesi salonu ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, çocuklara iyi seyirler diledi.

Tiyatro oyunu öncesi pandemi kuralları çerçevesinde ebeveynlere PCR ve HES kodu sorgulaması yapıldı. Menteşe Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen arkadaşlık ve dostluk teması üzerine kurulu “Ormanın Anahtarı” adlı oyunu çocuklar ilgiyle izledi. Menteşe Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahneye konulan “Ormanın Anahtarı” adlı oyun bugün saat: 16.30’da çocuklarla yeniden buluşacak.

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