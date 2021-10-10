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Demet Akalın’dan yangın bölgesinde konser Akalın sahnede ayakkabısını çıkarım kız çocuğuna hediye etti

İHA

Demet Akalın’dan yangın bölgesinde konser Akalın sahnede ayakkabısını çıkarım kız çocuğuna hediye etti

Ağustos ayından Bodrum’da 11 gün süren yangında yaptığı sosyal medya yayınlarıyla yardım isteyen ve 2 tır yardımın gönderen ünlü sanatçı Demet Akalın yangın bölgesinde ücretsiz halk konseri verdi. Konserde doğum günü olan bir kız çocuğuna ise sahnede giydiği ayakkabıları çıkarıp hediye ederek spor ayakkabılarını giydi.
Ağustos ayında Bodrum’un Mumcular bölgesinde 11 gün süren yangında sosyal medyadan yardım isteyen ve daha sonrasında da 2 tır malzeme göndererek Mumcular halkına destek olan Akalın bu seferde Bodrum Belediyesinin düzenlediği halk konserine ücretsiz çıkarak yangın bölgesindeki halka moral konseri verdi. Mumcular meydanında, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğünün düzenlediği halk konserine, yaşlı, genç, kadın erkek 7’den 70’e binlerce kişi akın etti. Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konserde izdiham yaşandı.
Akalın daha sonra doğum günü olanları sordu. 10 yaşına giren Sunaz’a hediye verecek bir şey bulamayınca ayakkabısını çıkarıp verdi. Abiye kıyafetinin altına spor ayakkabısını giyen Akalın konsere kaldığı yerden devam etti. Söylediği şarkılarla vatandaşları coşturan Akalın bir ara sahneden inip halkın arasına karıştı. Çocuklarla selamlaşan Akalın bir süre konseri gezerek söyledi.
Halkın arasından seslendi
Konserde Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a ve Başkan yardımcısı Hüseyin Tutkun’a teşekkürlerini sunan Akal’ın Aras’ın sesini duyunca şaşırdı. Halkın arasından konseri izleyen Başkan Aras ile karşılıklı sohbet eden Akalın ne güzel bir Başkanınız var. Halkın içerisinden konseri izliyor. Sizle bir arada oluyor ifadelerin kullandı. Mumcular’a yerleşeceğini söyledi Akalın’a Başkan Aras ise gelin Karaova bölgesine buraya aldırın nüfusunuzu tarım yapalım dedi.
Yanan ağaçlardan tablo hediye etti
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras adına sahneye çıkan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun Bodrum’da yanan ağaçlarından ve yapraklarından yapılmış olan tabloyu Demet Akalın’a hediye etti. Tutkun, Demet Akalın’ın yaptığı yardımlardan dolayı teşekküllerini sunarak “Bildiğiniz gibi Ağustos ayında bir yangın felaketi yaşamıştık. Yangın sürecinde Demet Hanım bize ulaşarak ben ne yapabilirim demişti. Bize ciddi bir lojistik destek sağlamıştı. Yaptığı desteklerden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Bodrum’daki geleneksel kale konserlerini var etmek için uğraşıyoruz. O kale konserleri 20 yıl önce yapılıyordu. Biz 20 yıl aradan sonra tekrar kale konserlerini yapıyoruz. Ben Demet hanımı ve Okan beyi arayıp Kale konserlerine çıkarmısınız dediğimde seve seve Bodrum bizim için önemlidir dediler. Demet Akalın ama bir şartımız var diyerek yangın bölgesinde bizim halkla buluşmamızı sağlarmısınız dediler. Bizde Demet Akalın ile Mumcular halkını buluşturduk. Bize yangınlarda destek olduğu için yanan ağaçların yapraklarından ve küllerinden yapılan bu teşekkür beratını Başkanımız Ahmet Aras adına veriyor” dedi.

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