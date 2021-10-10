Muğla'da en güzel yayla kavunları seçildi Kavun üreticileri kıyasıya yarıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da en güzel yayla kavunları seçildi Kavun üreticileri kıyasıya yarıştı

İHA

Muğla'da en güzel yayla kavunları seçildi Kavun üreticileri kıyasıya yarıştı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Kültür ve Sanat Şenliği'nin üçüncü gününde Karabağlar Yaylası kavunları dikkat çekti. Bölgenin adeta simgesi haline gelen yayla kavunlarının üreticileri düzenlenen yarışmada ürünlerini sergiledi, yarışmayı kazanan üreticilere çeşitli hediyeler verildi.

Menteşe Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Kültür ve Sanat Şenliği’nin üçüncü günü, Karabağlar Yaylası'nın önemli bir simgesi olan yayla kavunlarının yarışması ile başladı. Karabağları Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği’nin katkılarıyla Narlı Kahve'de yapılan yarışma öncesi, Menteşe Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri yaptı, ardından Muğlalı Sanatçı Hamdi Demirtaş türkü dinletisi gerçekleştirdi. Şekli, tadı, çeşidi ve rengine göre puanlandırılan yayla kavunlarından, Yücel Güleç'in kavunu birinci, Halise Dural’ın kavunu ikinci, Mehmet Dural’ın kavunu üçüncü, Osman Alper'in kavunu dördüncü, Halil Taş'ın kavunu ise beşinci oldu. Ödül alan üreticilere tarım aletleri ve çeşitli hediyeler verildi.

"Yaylada çalışan hiç kahve yok"
Karabağları Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Mehmet Üzümlüoğlu, "Karabağlar Yaylası kahveleriyle meşhurdur. Fakat şuan çalışan hiç kahvemiz yok. İkisi restoran olarak çalışıyor. Bu nedenle Narlı Kahvemizin hizmete sunulmasını çok önemli buluyoruz. Çünkü yaylanın en güzel sohbetleri kahvelerde yapılırdı. Kahvelerde daha iyi tarımın nasıl yapılacağı konuşulurdu. Yaylamız yazlıktır. Mayıs ayında göçülür, Ekim'in sonunda Muğla'ya dönülür. Biz 12 ay yaylada kalmak istersek buraya zarar veririz. Yaylada yolları düzeltmek için dışarıdan toprak getirilmemeli" dedi.

"Buraların kolay bulunmasını istemiyoruz"
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise, Narlı Kahvesindeki çalışmalara değindiği konuşmasında, "Biraz önce vatandaşlar burayı bulamadıklarını söylediler ve şikayet ettiler. Zaten buraların kolay bulunmasını istemiyoruz. Yaylayı bu şekilde koruyoruz. Yolları asfalt yapmak istemiyoruz, çünkü yaylanın doğal yapısını korumak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"1990 yılından bu yana her yazımı yaylada geçiriyorum"
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Yayla Muğla'nın özgün bir değeri. Ben 1990 yılında yayladaki evimi bitirdim. 90 Yılından bu yana yazları yaylada geçiriyorum. Kendi ürünlerimi yetiştiriyorum. 1993 yılında, o zaman ben hekimdim. Derneğimizi kurduk. Çalışmalar yaptık. Şuan Mehmet kardeşim başkanlığını yapıyor. Her gün bana yayla ile ilgili gelen mesajlara bakıyorum. Biz belli konularda çok hassas oluyoruz. Bazı kişiler aynı hassasiyeti göstermeyebiliyor. Onlara hassasiyetimizi kavga etmeden güzel dille anlatmamız gerekiyor" diyerek yaylada gelişen tarımsal üretime yönelik bilgilendirmede bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Marmaris’te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor
YEREL HABERLER Marmaris’te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ...
Demet Akalın’dan yangın bölgesinde konser Akalın sahnede ayakkabısını çıkarım kız çocuğuna hediye etti
YEREL HABERLER Demet Akalın’dan yangın bölgesinde konser Akalın ...
TFF 3.Lig 3. Grup Fethiyespor:5 - Kardemir Karabükspor:0
YEREL HABERLER TFF 3.Lig 3. Grup Fethiyespor:5 - Kardemir ...
Fethiyespor - Kardemir Karabükspor: 5-0
YEREL HABERLER Fethiyespor - Kardemir Karabükspor: 5-0
Çocuklar “Ormanın Anahtarı” adlı oyunu ilgiyle izledi
YEREL HABERLER Çocuklar “Ormanın Anahtarı” adlı oyunu ilgiyle izledi
Minibüsle cip kafa kafaya çarpıştı: 22 yaralı
YEREL HABERLER Minibüsle cip kafa kafaya çarpıştı: 22 yaralı
Restoranın bacasında yangın çıktı
YEREL HABERLER Restoranın bacasında yangın çıktı
Bodrum’da “Sarı yaz” konserleri Derya Uluğ ile başladı Derya Uluğ yeni sezonda ekranda olacak
YEREL HABERLER Bodrum’da “Sarı yaz” konserleri Derya Uluğ ile ...
Bodrum arıtma tesisinin yüzde 60’ı tamamlandı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Bodrum’un en büyük arıtma tesisi inşaatının yüzde 60’ının tamamlandığını açıkladı.
YEREL HABERLER Bodrum arıtma tesisinin yüzde 60’ı tamamlandı Muğla ...
Bodrumspor'dan yeni start
YEREL HABERLER Bodrumspor'dan yeni start
Dağcılık kulübü üyeleri Datça’da misafir edildi
YEREL HABERLER Dağcılık kulübü üyeleri Datça’da misafir edildi
Bodrum’da “Sadece Kadın” oyunu sahnelendi Kadına şiddet konusunu sahneye taşıdılar
YEREL HABERLER Bodrum’da “Sadece Kadın” oyunu sahnelendi Kadına ...
Menteşe'de şenliğin ikinci günü sünnet şöleni ile başladı
YEREL HABERLER Menteşe'de şenliğin ikinci günü sünnet şöleni ile ...
Haluk Levent ve Kızılordu Korosu, Fethiye'de Cumhuriyet marşlarını seslendirdi
YEREL HABERLER Haluk Levent ve Kızılordu Korosu, Fethiye'de ...
8 göçmen kurtarıldı Yunan askeri Türk karasularına itti
YEREL HABERLER 8 göçmen kurtarıldı Yunan askeri Türk karasularına ...
Marmaris’te 40 göçmen kurtarıldı Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında iki ayrı olayda Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.
YEREL HABERLER Marmaris’te 40 göçmen kurtarıldı Muğla’nın Marmaris ...
Menteşe'de 3 gün sürecek şenlik baca yakma töreni ile başladı
YEREL HABERLER Menteşe'de 3 gün sürecek şenlik baca yakma töreni ile ...
Stratonikeia'da 1600 yıllık mozaikler gün yüzüne çıkarılıyor
YEREL HABERLER Stratonikeia'da 1600 yıllık mozaikler gün yüzüne ...
Vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirdi Hayırseverin yaptırdığı 500 kişi kapasiteli cami törenle açıldı
YEREL HABERLER Vefat eden eşinin vasiyetini yerine ...
Kardeş şehrin misafirleri gala yemeğinde ağırlandı
YEREL HABERLER Kardeş şehrin misafirleri gala yemeğinde ağırlandı
Toplu taşıma araçlarında denetimler devam ediyor
YEREL HABERLER Toplu taşıma araçlarında denetimler devam ediyor
Ula’da altyapının yüzde 89’u tamamlandı Muğla Büyükşehir Belediyesi ve diğer yatırımcı kuruluşlar tarafından Muğla’nın Ula ilçesinde yapımına devam edilen altyapı, yol ve kaldırım işlerinin yüzde 89’u tamamlandı.
YEREL HABERLER Ula’da altyapının yüzde 89’u tamamlandı Muğla ...
Yeni öğrenci yurduna ulaşım için 314 sefer Muğla Büyükşehir Belediyesi faaliyete giren Turgutreis öğrenci yurdu için 6 farklı güzergâhtan günde toplam 314 toplu taşıma seferini öğrencilerin hizmetine sundu.
YEREL HABERLER Yeni öğrenci yurduna ulaşım için 314 sefer Muğla ...
Ağıl alevlere teslim oldu 5 koyun yanarak telef oldu
YEREL HABERLER Ağıl alevlere teslim oldu 5 koyun yanarak telef oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.