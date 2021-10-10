Datça'da şarampole yuvarlanan ATV sürücüsü ağır yaralandı

Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla) ,(DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesinde ATV olarak bilinen dört tekerlekli, motorlu arazi taşıtıyla şarampole uçan Murat Gümüştaş (44), ağır yaralandı.
Kaza, Datça ilçesi Kargı yolu Ilıca Gölü mevkisinde saat 14.30 sıraları meydana geldi. Kargı Koyu'ndan Datça'ya 48 AEE 469 plakalı ATV ile giden Murat Gümüştaş, aracın hakimiyetini kaybedince 6 metrelik yükseklikten şarampole yuvarlandı. Çalılara takılan Gümüştaş, son anda Ilıca Gölü'ne düşmekten kurtularak yaralandı.
Yoldan geçen diğer araç sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri, sevk edildi. Gümüştaş, ilk müdahalenin ardından Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gümüştaş, buradan da iç kanama şüphelisiyle Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL
2021-10-10 16:21:32
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