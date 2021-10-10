Bodrumspor - Kahramanmaraşspor: 4-0

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

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BODRUM, (DHA)STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Burak Taşkınsoy (xx), Serdar Osman Akarsu (xx), Mikail Can (xx)

BODRUMSPOR: Ali (xx) Üzeyir (xx), Muhammet (xxx), Süleyman Özdamar (xxx), Bahadır (xxx), Sergen (xx) (Dk. 77 Murat xx), Omar (xx) (Dk. 70 Halil İbrahim x), Samet (xx) (Dk. 70 Cenk xx), Yekta (xxx) (Dk. 84 Süleyman xxx), Harun (xxx), Berk İsmail (xxx) (Dk. 70 Celal xxx)

KAHRAMANMARAŞSPOR: Ahmet (x) Ebubekir Berke (x) (Dk. 81 Enis x), Birkan (x) (Dk. 81 Mehmet Burak x), Ramazan (xx), Emre (x) (Dk. 74 Mustafa x), Alican (x) (Dk. 74 Mert x), Taşkın (x), İshak (x), Emre (xx), Deniz Yılmaz (xx), Anıl (x)

GOLLER: Dk. 9 Berk İsmail, Dk. 45 Harun, Dk. 83 Celal, Dk. 87 Süleyman (Bodrumspor)

SARI KARTLAR: Yekta (Bodrumspor), İshak (Kahramanmaraş)

KIRMIZI KART: Dk. 90 Halil İbrahim (Bodrumspor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta içinde Serik Belediyespor mağlubiyetiyle liderlikten inen Bodrumspor, 7'nci hafta mücadelesinde konuk ettiği son sıradaki Kahramanmaraşspor'u 4-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 9'uncu dakikada Berk İsmail, 45'inci dakikada Harun, 83'üncü dakikada Celal ve 87'nci dakikada Süleyman attı. Bodrum ekibinde Halil İbrahim, 90'ıncı dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu sonuçla 15 puana ulaşan Bodrumspor, grupta 3'üncü sıraya tırmandı. Henüz puanla tanışamayan Kahramanmaraş ekibi ligin dibine demir attı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2021-10-10 17:48:20



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