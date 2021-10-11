Bodrumspor hata yapmadı

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BODRUM, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5 maçta 4 galibiyetle ilk kez liderliğe yükseldikten sonra hafta içinde Serik Belediyespor'a 2-1 yenilip kendini bir anda Play-Off hattının bile dışında bulan Bodrumspor, Kahramanmaraşspor önünde yara sardı. Puansız son sıradaki rakibini evinde 4-0'la geçen yeşil-beyazlı ekip kaybını telafi etti. Sezonun ilk 7 haftasında topladığı 15 puanla zirvedeki Sivas Belediyespor'u 2 puan geriden takip eden Muğla temsilcisi, pazar günü rakibine konuk olacağı deplasman maçına yeniden liderliği ele geçirme hesaplarıyla çıkacak. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2021-10-11 11:06:20



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