Muğla’da ticari taksilere uyarı Muğla valiliği son zamanlarda bazı ticari taksi şoförlerinin uzun mesafe, kısa mesafe bahanesi ile yolcu almadıkları, özellikle yabancı turistlerin yol bilmemesi nedeniyle yolu uzattıkları şikayetleri gelmesi üzerine taksicileri uyardı.

İstanbul’da yaşanan taksici krizinin ardından Muğla’da da vatandaşlar tarafından şikayetlerin artmasının ardından Muğla Valiliği ticari taksilerin uyması gereken kuralları hatırlatan kararları yayımladı.

Muğla Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Muğla sınırları içinde bazı ticari taksi şoförlerinin; kısa mesafe, çok uzun mesafe ya da olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı yönünde vatandaşlar tarafından şikayetler gelmektedir. Bunun yanında, ödeme konusunda (bozuk para) sorun çıkarıldığı, özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızın gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergâhını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep ettikleri de şikayetler arasında yer almaktadır. Araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlediği, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynadığı, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuları rahatsız ettiği, araç içerisinde sigara içtiği, alkollü iken araç kullandığı, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunduğu vatandaşlarımızdan gelen şikâyet ve taleplerden anlaşılmaktadır” denildi.

Emre aykırı hareket eden kişiye söz edilen kanun maddesinde belirtilen idari para cezaları uygulanacağı hatırlatılan yazıda, kamu düzeninin korunması, vatandaşların huzur ve güvenliği için il sınırları içinde aksine davranan şoförler hakkında ilgililerin bildirimi halinde tespit tutanağı düzenlemeye kolluk kuvvetleri ve belediye trafik zabıtası yetkili olduğu ve adli/idari işlemler yapılarak, gerekli idari para cezası uygulanacağı açıklandı.

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