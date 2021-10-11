Yanan alanlar fidan dikimine hazırlanıyor Muğla’da tarihinin en büyük orman yangınında yaklaşık 52 bin hektar ormanlık alan yanarken, bu alanların tekrar yeşillendirilmesi için temizlik ve kesim çalışmaları sürüyor.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yanan alanlar fidan dikimine hazırlanıyor Muğla’da tarihinin en büyük orman yangınında yaklaşık 52 bin hektar ormanlık alan yanarken, bu alanların tekrar yeşillendirilmesi için temizlik ve kesim çalışmaları sürüyor.

İHA

Yanan alanlar fidan dikimine hazırlanıyor Muğla’da tarihinin en büyük orman yangınında yaklaşık 52 bin hektar ormanlık alan yanarken, bu alanların tekrar yeşillendirilmesi için temizlik ve kesim çalışmaları sürüyor.

Muğla’da 29 Temmuz’da Marmaris’te başlayan ve ardından Milas, Bodrum, Köyceğiz, Kavaklıdere, Menteşe, Yatağan ve Seydikemer ilçelerinde arka arkaya çıkan orman yangınlarında 52 bin hektar ormanlık, 8 bin hektarı da arazi olmak üzere toplam 60 bin hektar alan alevlere teslim olmuştu.
Ağustos ayının ortalarında kontrol altına alınan orman yangınlarının ardından, yanan sahalarda temizlik ve kesim çalışmaları başlatıldı. Muğla’nın 8 ilçesinde yaşanan büyük çaplı orman yangınları sonrası sahalarda kesim ve temizlik çalışması sonrası fidan dikimi gerektiren bölgeler fidan dikimine hazır hale getiriliyor.
Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak ve bölge müdürlüğü ekipleri tüm zamanlarını yanan sahalarda geçiriyor. İlk yağışların ardından fidan dikimine hazır hale getirilen bölgelerde fidan dikimleri yapılacak.
Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, “Bölge Müdürlüğümüzde bu yıl meydana gelen orman yangınlarında yanan alanlarda çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İlk etapta yanan alanların temizliği ve ardından yapacağımız ağaçlandırma çalışmaları için tüm gücümüzle sahadayız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İl Müdürü Saylak, "Ülkenin en önemli su ürünleri yetiştiriciliği potansiyeline sahip il Muğla"
YEREL HABERLER İl Müdürü Saylak, "Ülkenin en önemli su ürünleri ...
ABD’li turistler Ebru sanatına merek sardı ABD’li turistler ziyaret ettikleri Menteşe ilçesinde Ebru sanatçısı Yavuz Merih Ulubay’dan Ebru sanatı hakkında detaylı bilgi alırken, ebru sanatı ile uğraşan Dan John bu sanatı ABD’de yaymaya çalıştıklarını açıkladı.
YEREL HABERLER ABD’li turistler Ebru sanatına merek sardı ABD’li ...
Muğla’da ticari taksilere uyarı Muğla valiliği son zamanlarda bazı ticari taksi şoförlerinin uzun mesafe, kısa mesafe bahanesi ile yolcu almadıkları, özellikle yabancı turistlerin yol bilmemesi nedeniyle yolu uzattıkları şikayetleri gelmesi üzerine taksicileri uyardı.
YEREL HABERLER Muğla’da ticari taksilere uyarı Muğla valiliği son ...
Bodrumspor hata yapmadı
YEREL HABERLER Bodrumspor hata yapmadı
Bodrumspor - Kahramanmaraşspor: 4-0
YEREL HABERLER Bodrumspor - Kahramanmaraşspor: 4-0
Datça'da şarampole yuvarlanan ATV sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Datça'da şarampole yuvarlanan ATV sürücüsü ağır ...
'İlklerin Kadını' Yasemin Adar yamaç paraşütüyle atladı
YEREL HABERLER 'İlklerin Kadını' Yasemin Adar yamaç paraşütüyle ...
Muğla’da 58 kilometrelik kıyasıya mücadele tamamlandı Muğla’da bisikletçilerin mücadelesi nefes kesti
YEREL HABERLER Muğla’da 58 kilometrelik kıyasıya mücadele ...
Kaynak yaparken kendilerini ve hayvanları yakıyorlardı Menteşe Akçaova mahallesinde ahırda tadilat yapılırken kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar yangına neden olurken, 400 balya saman yandı.
YEREL HABERLER Kaynak yaparken kendilerini ve hayvanları ...
Demet Akalın'dan yangından etkilenen Bodrumlulara konser
YEREL HABERLER Demet Akalın'dan yangından etkilenen Bodrumlulara ...
Sahiller yaz mevsimini aratmıyor
YEREL HABERLER Sahiller yaz mevsimini aratmıyor
Demet Akalın’dan Gülben Ergen’e şok sözler: “Ben kendi paramla okul yaptırıyorum Gülben Ergen gibi milletten para toplamıyorum”
YEREL HABERLER Demet Akalın’dan Gülben Ergen’e şok sözler: “Ben ...
Karaova kafe şenlik havasında açıldı
YEREL HABERLER Karaova kafe şenlik havasında açıldı
Fethiyespor'dan 9 yıl sonra gelen seri
YEREL HABERLER Fethiyespor'dan 9 yıl sonra gelen seri
Muğla'da en güzel yayla kavunları seçildi Kavun üreticileri kıyasıya yarıştı
YEREL HABERLER Muğla'da en güzel yayla kavunları seçildi Kavun ...
Marmaris’te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor
YEREL HABERLER Marmaris’te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ...
Demet Akalın’dan yangın bölgesinde konser Akalın sahnede ayakkabısını çıkarım kız çocuğuna hediye etti
YEREL HABERLER Demet Akalın’dan yangın bölgesinde konser Akalın ...
TFF 3.Lig 3. Grup Fethiyespor:5 - Kardemir Karabükspor:0
YEREL HABERLER TFF 3.Lig 3. Grup Fethiyespor:5 - Kardemir ...
Fethiyespor - Kardemir Karabükspor: 5-0
YEREL HABERLER Fethiyespor - Kardemir Karabükspor: 5-0
Çocuklar “Ormanın Anahtarı” adlı oyunu ilgiyle izledi
YEREL HABERLER Çocuklar “Ormanın Anahtarı” adlı oyunu ilgiyle izledi
Minibüsle cip kafa kafaya çarpıştı: 22 yaralı
YEREL HABERLER Minibüsle cip kafa kafaya çarpıştı: 22 yaralı
Restoranın bacasında yangın çıktı
YEREL HABERLER Restoranın bacasında yangın çıktı
Bodrum’da “Sarı yaz” konserleri Derya Uluğ ile başladı Derya Uluğ yeni sezonda ekranda olacak
YEREL HABERLER Bodrum’da “Sarı yaz” konserleri Derya Uluğ ile ...
Bodrum arıtma tesisinin yüzde 60’ı tamamlandı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Bodrum’un en büyük arıtma tesisi inşaatının yüzde 60’ının tamamlandığını açıkladı.
YEREL HABERLER Bodrum arıtma tesisinin yüzde 60’ı tamamlandı Muğla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.