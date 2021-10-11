Terastaki korkuluklara başını sıkıştıran keçi itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşayan İngilzi Uyruklu bir vatandaşın evinde beslediği keçi, terastaki balkon korkuluklarına başını sıkıştırdı. Evdekiler keçiyi kurtaramayınca itfaiyeden yardı istedi. Eve gelen itfaşye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu keçi kurtarıldı.
Olay Ortaca Sarıgerme mahallesinde meydana geldi. Edilen bigliye göre, Gabriel Middendorf isimli İngiliz uyruklu vatandaşın evinde beslediği keçi, terasa çıkıp gezindiği sırada başını korkuluk demirleri arasında sıkıştırdı. Keçiyi uzun süre uğraşmasına rağmen korkuluklardan çıkarmayı başaramaya çalışan Gabriel Middendorf başarısız olunca Ortaca İtfaiye Amirliği’ne ihbarda bulundu.
Eve gelen ekipler uzun uğraşların ardından keçiyi korkuluklardan kurtardı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.