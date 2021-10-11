Köyceğiz’de pedallar ‘Doğa ve Sağlık’ için çevrildi Köyceğiz’de, çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı olan bisiklet kullanımını özendirmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi.

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile Köyceğiz Belediyesi iş birliğinde düzenlenen bisiklet etkinliğine Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Rektör Yardımcıları Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, üniversite personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesinin koordinesinde düzenlenen ‘Doğa ve Sağlık İçin Pedalla’ sloganıyla düzenlenen bisiklet turu etkinliğinde, Köyceğiz Gölü etrafında pedal çevrildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek bisiklet turuna katılarak, Muğlalılara ‘Sağlıklı yaşam’ mesajı verdi. Aynı zamanda Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, çok sayıda bisikletlinin katıldığı bisiklet turunun diğer ilçelerimizde de tekrarlanacağı söyledi.

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