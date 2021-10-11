Seydikemer’de ‘Cumhuriyet Giriş Kapısı’ Tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seydikemer’de ‘Cumhuriyet Giriş Kapısı’ Tamamlandı

İHA

Seydikemer’de ‘Cumhuriyet Giriş Kapısı’ Tamamlandı

Seydikemer Belediyesi tarafından yapılan Selçuklu Giriş Kapısı ve Osmanlı Giriş Kapısının ardından Cumhuriyet Giriş Kapısı da tamamlandı. Belediye ekipleri, Ressam ve Heykeltıraş Ali Rıza Başarır'ın imzasını taşıyan Cumhuriyet Giriş Kapısını bisiklet ve yürüyüş yolu güzergahına yerleştirdi.

Seydikemer’de, Ressam ve Heykeltıraş Ali Rıza Başarır'ın imzasını taşıyan ve Türk tarihi kokan giriş kapılarının sonuncusu da tamamlandı. Seydikemer Belediyesi tarafından Eşen Çayı kenarındaki bisiklet ve yürüyüş yoluna yapılan Selçuklu Giriş Kapısı ve Osmanlı Giriş Kapısının ardından Cumhuriyet Giriş Kapısı'nın da yapımı tamamlanarak bisiklet ve yürüyüş yolu güzergahına yerleştirmesi yapıldı. İki ayak üzerine yapılan giriş kapısında Türk Bayrağını simgeleyen, kırmızı zemin üzerine ay yıldız resmi yer alıyor. Ressam ve Heykeltıraş Ali Rıza Başarır'ın gözetiminde belediye ekipleri tarafından yerleştirmesi yapılan Cumhuriyet Giriş Kapısı, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyetini simgeliyor.
Seydikemer Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; “İlçemizin önemli sanat insanı Ressam ve Heykeltıraş Ali Rıza Başarır'ın imzasını taşıyan Selçuklu Giriş Kapısı ve Osmanlı Giriş Kapısı ilçemize kazandırılmıştır. Yaklaşık 6 aylık süreçte sırasıyla ilçe merkezine konumlandırılan giriş kapılarının sonuncusu olan Cumhuriyet Giriş Kapısı da bugün itibariyle tamamlanıp ilçemize kazandırılmıştır. Kadim bir kültüre sahip Seydikemer’de, Türk kültür mirasının izlerini taşıyan Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet Giriş Kapıları, ilçemize hayırlı olsun” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köyceğiz’de pedallar ‘Doğa ve Sağlık’ için çevrildi Köyceğiz’de, çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı olan bisiklet kullanımını özendirmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi.
YEREL HABERLER Köyceğiz’de pedallar ‘Doğa ve Sağlık’ için ...
Devrilen ATV'nin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen ATV'nin sürücüsü ağır yaralandı
Ağ çekerken fenalaşarak hayatını kaybetti Denizde ölen kaptanın cenazesi barınağa getirildi
YEREL HABERLER Ağ çekerken fenalaşarak hayatını kaybetti Denizde ...
Bodrum 2 noktada yangın çıktı Yangınlar hızlı müdahalelerle söndürüldü
YEREL HABERLER Bodrum 2 noktada yangın çıktı Yangınlar hızlı ...
Terastaki korkuluklara başını sıkıştıran keçi itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı
YEREL HABERLER Terastaki korkuluklara başını sıkıştıran keçi ...
Muğlalı İzmir Atatürk Lisesi mezunları yemekte buluştu Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün de yer aldığı Muğlalı İzmir Atatürk Lisesi Mezunları yemekte buluştu.
YEREL HABERLER Muğlalı İzmir Atatürk Lisesi mezunları yemekte ...
Ortaca'da 60 çocuğa bisiklet hediye edildi
YEREL HABERLER Ortaca'da 60 çocuğa bisiklet hediye edildi
Yanan alanlar fidan dikimine hazırlanıyor Muğla’da tarihinin en büyük orman yangınında yaklaşık 52 bin hektar ormanlık alan yanarken, bu alanların tekrar yeşillendirilmesi için temizlik ve kesim çalışmaları sürüyor.
YEREL HABERLER Yanan alanlar fidan dikimine hazırlanıyor Muğla’da ...
İl Müdürü Saylak, "Ülkenin en önemli su ürünleri yetiştiriciliği potansiyeline sahip il Muğla"
YEREL HABERLER İl Müdürü Saylak, "Ülkenin en önemli su ürünleri ...
ABD’li turistler Ebru sanatına merek sardı ABD’li turistler ziyaret ettikleri Menteşe ilçesinde Ebru sanatçısı Yavuz Merih Ulubay’dan Ebru sanatı hakkında detaylı bilgi alırken, ebru sanatı ile uğraşan Dan John bu sanatı ABD’de yaymaya çalıştıklarını açıkladı.
YEREL HABERLER ABD’li turistler Ebru sanatına merek sardı ABD’li ...
Muğla’da ticari taksilere uyarı Muğla valiliği son zamanlarda bazı ticari taksi şoförlerinin uzun mesafe, kısa mesafe bahanesi ile yolcu almadıkları, özellikle yabancı turistlerin yol bilmemesi nedeniyle yolu uzattıkları şikayetleri gelmesi üzerine taksicileri uyardı.
YEREL HABERLER Muğla’da ticari taksilere uyarı Muğla valiliği son ...
Bodrumspor hata yapmadı
YEREL HABERLER Bodrumspor hata yapmadı
Bodrumspor - Kahramanmaraşspor: 4-0
YEREL HABERLER Bodrumspor - Kahramanmaraşspor: 4-0
Datça'da şarampole yuvarlanan ATV sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Datça'da şarampole yuvarlanan ATV sürücüsü ağır ...
'İlklerin Kadını' Yasemin Adar yamaç paraşütüyle atladı
YEREL HABERLER 'İlklerin Kadını' Yasemin Adar yamaç paraşütüyle ...
Muğla’da 58 kilometrelik kıyasıya mücadele tamamlandı Muğla’da bisikletçilerin mücadelesi nefes kesti
YEREL HABERLER Muğla’da 58 kilometrelik kıyasıya mücadele ...
Kaynak yaparken kendilerini ve hayvanları yakıyorlardı Menteşe Akçaova mahallesinde ahırda tadilat yapılırken kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar yangına neden olurken, 400 balya saman yandı.
YEREL HABERLER Kaynak yaparken kendilerini ve hayvanları ...
Demet Akalın'dan yangından etkilenen Bodrumlulara konser
YEREL HABERLER Demet Akalın'dan yangından etkilenen Bodrumlulara ...
Sahiller yaz mevsimini aratmıyor
YEREL HABERLER Sahiller yaz mevsimini aratmıyor
Demet Akalın’dan Gülben Ergen’e şok sözler: “Ben kendi paramla okul yaptırıyorum Gülben Ergen gibi milletten para toplamıyorum”
YEREL HABERLER Demet Akalın’dan Gülben Ergen’e şok sözler: “Ben ...
Karaova kafe şenlik havasında açıldı
YEREL HABERLER Karaova kafe şenlik havasında açıldı
Fethiyespor'dan 9 yıl sonra gelen seri
YEREL HABERLER Fethiyespor'dan 9 yıl sonra gelen seri
Muğla'da en güzel yayla kavunları seçildi Kavun üreticileri kıyasıya yarıştı
YEREL HABERLER Muğla'da en güzel yayla kavunları seçildi Kavun ...
Marmaris’te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ediyor
YEREL HABERLER Marmaris’te yazdan kalma gecelerde eğlenceler devam ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.