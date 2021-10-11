Muğla Büyükşehir’den Üniversitelilere sabah çorbası Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kötekli Mahallesinde, üniversite öğrencileri için çorba ikramına başladı.

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı beslenmelerini sağlamak ve bütçelerine katkıda bulunmak için çorba ikramı başlattı.

Kötekli Mahallesinde gerçekleştirilen ikramdan, tüm öğrenciler saat 08.00’dan 11.00’a kadar yararlanabiliyor. Öğrenciler sabah saatlerinde ikram edilen çorbaları içip derslerine katılıyor. İkramlar Büyükşehir Belediyesi aracından yapılıyor.

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