Marmaris’te 27 göçmen kurtarıldı Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına geri itilen 27 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 27 düzensiz göçmen kurtarılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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