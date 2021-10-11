Marmaris'te 75 kaçak göçmen kurtarıldı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 75 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 8 Ekim'de farklı saat aralıklarında Marmaris ilçesi açıklarında can salları ve lastik botlar içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen toplam 75 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN
2021-10-11 23:58:12
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