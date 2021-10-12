Yunanistan'daki deprem Muğla’nın kıyı ilçelerinde de hissedildi

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Merkez üssü Yunanistan'ın Lasithi şehri olan 6.3 büyüklüğündeki deprem Yunanistan’a komşu olan Muğla’nın kıyı ilçelerinde de hissedildi.

Deprem saat 12.24 sıralarında Yunanistan'ın Lasithi şehrinde meydana geldi. AFAD verilerine göre, 6.62 kilometre derinlikte 6.3 şiddetinde meydana gelen deprem Yunanistan’a komşu olan Türkiye’de de hissedildi. Muğla Marmaris, Datça, Bodrum ve çevre ilçelerin yanı sıra Aydın’ın Didim ve Kuşadası ilçesi ve çevresinde hissedilen depremde herhangi bir can kaybı ve zarar ziyan oluşmadığı öğrenildi.

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