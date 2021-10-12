Su alan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde su alıp yan yatan teknedeki 3 kişi, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.
Fethiye'nin Küçük Boncuklu Koyu'nda bugün saat 05.30 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 'Son Turgut' isimli teknenin su aldığı ve batmak üzere olduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı TCSG-911, DEGAK-22 ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KIYEM-5 botu hareket etti. Su alıp yan yatan 10 metre uzunluğundaki teknedu bulunan 3 vatandaş, kurtarılarak Sahil Güvenlik Botu'na alındı. Yakıt sızıntısına karşı tekne çevresine bariyer serme işlemi yapıldı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN
2021-10-12 14:14:04
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