Down Kafe açılıyor Muğla Büyükşehir Belediyesinin Fethiye’de hayata geçirdiği ‘Sen de Gel Down Kafe’ açılıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların sosyal hayatta daha fazla yer almaları, engelsiz bir şehirde yaşamaları için projeler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Fethiye ilçesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi işbirliğinde ‘Sen de Gel Down Kafe’ projesi hayata geçirildi. Down Sendromlu bireylerin öncelikli olduğu kafede engelli gençlerin istihdam edildiği sosyal ve ekonomik hayatlarını daha kolay sürdürebilmeleri sağlanıyor. Özel bireyler kafeteryada garson ve kasiyer olarak görev yapıyorlar.

Sen de Gel Down Kafe’nin açılışı 13 Ekim Çarşamba günü saat 15.00’da Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca tarafından gerçekleştirilecek.

