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Başkan Gürün, Milas ilçesinde ziyaretlerde bulundu Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Milas İlçesinde pazar yerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

İHA

Başkan Gürün, Milas ilçesinde ziyaretlerde bulundu Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Milas İlçesinde pazar yerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Milas İlçesinde ziyaretlerde bulundu. Gürün, ilk olarak CHP İlçe Başkanlığını, ardından Milas Belediyesini ve İyi Parti Milas İlçe Başkanlığını ziyaret ederken, pazar yeri gezisiyle birlikte temaslarına devam etti.
Milas Pazar yerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Gürün, istek, talep ve şikâyetleri dinledi. Gürün son olarak yangından zarar gören üreticilere kaba yem desteği sağlamak için dikim yapacakları tritikale tarlasında incelemelerde bulundu.
Yangından zarar gören vatandaşlar için destek çalışmalarına ara vermeden devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Milas İlçesi Koru Mahallesinde 264 dönüm alan üzerine tritikale dikimi yapılacak. Ürünlerin yetişmesinin ardından elde edilecek olan saman, kaba yem gibi mahsuller hayvan üreticilerine ücretsiz olarak dağıtılacak.
Başkan Gürün, ekimi yapılan tarlayı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Gürün, bir tarım kenti olan Muğla’da ki üretimin azalmadan devam etmesini sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Gürün ayrıca, “Koru Mahallemizde 264 dönüm tarla üzerine tritikale dikimi yapıyoruz. Buradan çıkan mahsulleri kooperatiflerle işbirliği içinde yangından zarar gören hayvan üreticilerine dağıtacağız. Şehrimizi sanılanın aksine turizmden daha çok tarımdan gelir sağlayan bir kent. Bu nedenle tarımsal desteklemeler bizim için çok önemli. Yaşadığımız olumsuz durumların üstesinden hep beraber geleceğiz. Şehrimizdeki üretimin düşmemesi ve artarak devam etmesi için çiftçilere yönelik projelerimizi ve desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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