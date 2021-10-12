Paraşütle tekli uçuş yapan Rus pilot kayalıklara düştü

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)MUĞLA´nın Fethiye ilçesinde, Babadağ´dan paraşütle tekli uçuş yapan Rus pilot Aleksandr Safanov (38), kayalıklara düşerek yaralandı.
Babadağ´ın 1700 metre yükseklikteki pistinden saat 14.00 sıralarında tekli uçuş yapan yamaç paraşütü pilotu Aleksandr Safanov, kalkıştan bir süre sonra henüz bilinmeyen nedenle kayalıkların bulunduğu alana düştü. Safanov'un düştüğünü gören diğer pilotlar, 112 Acil Çağrı Merkezi´ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi sevk edildi. Ekipler, yağışlı hava ve sarp arazi şartları nedeniyle yaralıya güçlükle ulaştı. Sedyeye alınan Safanov, düştüğü alandan ambulansın bulunduğu noktaya taşındı.
Yaklaşık 3 saatte kurtarılan ve Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Safanov'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN
2021-10-12 23:23:11
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