Kurum çalışanlarından 'Pandemide Saklı Yaşamlar' kitabı

M. Önol Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ferhat Güler, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke’yi makamında ziyaret ederek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Pandemide Saklı Yaşamlar' adlı kitabı hediye etti.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Sosyal ve Ekonomik Hayata Katılım Daire Başkanı Hulusi Armağan Yıldırım önderliğinde müdürlüğe bağlı 11 farklı ilden rehabilitasyon merkezlerinde çalışan müdür ve personellerin katkısı ile 'Pandemide Saklı Yaşamlar' adlı kitabın basımını gerçekleştirdi. M. Önol Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ferhat Güler, pandemide 14 günlük sabit vardiyada çalışan özel gereksinimli bireylerin ve personelin gözünden yaşadıklarını anlatan öykülerden oluşan kitabı Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke’ye hediye etti.



Kitap hakkında Kaymakam Böke’ye bilgi aktaran Güler, kitapta kendisine ait 5 öykünün de yer aldığını, kitabın hazırlanış sürecini de kendisinin yürüttüğünü ifade ederek, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak pandemi döneminde kuruluşlarımızda kalan sakinlerimizi korumak adına birçok fedakarlıktan kaçınmayarak birçok başarıyı hanemize yazarak dünyaya örnek bir sosyal hizmet anlayışı sergiledik. Çoğu zaman bizden uzaklarda bilmediğimiz görmediğimiz varlıklarından bihaber olduğumuz saklı yaşamların bu zorlu pandemi döneminde ne hissettiklerini bir nebze olsun anlamaya çalışmak belki de onları yakından hissetmemize neden olacak en sıcak duyguların önde geleniydi. Onlara ait cümlelerle onları derinden hissetmeye çalışmaktı belki de saklı yaşamların ardındakilere ulaşmak” dedi.



Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzman Dr. Orhan Koç’un desteğiyle çalışmaların kitap haline geldiğini ve 81 ile dağıtımının yapıldığı 'Pandemide Saklı Yaşamlar'a dair hissettiklerini, yaşantılarını anlattıkça, ağladıkları, güldükleri, düşündükleri zamanlar da olduğunu belirten Güler, “Bu kitap bizim için bir başlangıç oldu, ilk adım oldu. Bundan sonra gelecek yeni eserlere bir kapı aralamaktı muradımız. Biz cesaretimizi toplayıp yazmaya karar verdik. Okumayı ve yorumlamayı kitapseverlere bırakıyoruz. Olur ya beğenilirse gelir yenileri artık” diye konuştu.



Kitapta, Hulusi Armağan Yıldırım, Ahmet Feti Hulat, Ferhat Güler, Aysun Tuna, Zeynep Özkan, Ulaş Aracı, Nazifer Sevecan, Kadriye Çoban, Rahmetullah Çetin, Gülcan Bayındırlı, Fatih Özelçi, Gülnur Nimet Paksoy, Lütfi Akçiçek ve Filiz Arastaman öyküler ve hikayeler yer alıyor.

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