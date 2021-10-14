Thera Antik kenti kazı işbirliği protokolü imzalandı Anadolu'nun yerlisi Karia halkının kültürünü en iyi yansıtan antik kentlerden Thera Antik kentinin kazı işbirliği protokolü antik kentte imzalandı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Thera Antik kenti kazı işbirliği protokolü imzalandı Anadolu'nun yerlisi Karia halkının kültürünü en iyi yansıtan antik kentlerden Thera Antik kentinin kazı işbirliği protokolü antik kentte imzalandı.

İHA

Thera Antik kenti kazı işbirliği protokolü imzalandı Anadolu'nun yerlisi Karia halkının kültürünü en iyi yansıtan antik kentlerden Thera Antik kentinin kazı işbirliği protokolü antik kentte imzalandı.

Muğla’nın Ula ilçesindeki Thera antik kentinin kazı çalışmaları için işbirliği protokolü Muğla Müzesi ve Ula Belediyesi arasında Muğla Turizm İl Müdürü Zekeriya Bingöl, Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, Muğla Müze Müdürü Gülnaz Savran ve kazı çalışmasını yürütecek MSKÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdülkadir Baran’ın katıldığı bir törenle imzalandı.
Yıllardır kazı çalışması yapılmadığı için gizemini koruması nedeniyle ‘Gizemli Kent’ olarak bilinen Thera Antik kentinde çevre temizliği ve tiyatroda kazı çalışması başlatılmıştı. Ula ve Menteşe ilçe sınırında yer alan antik kent içinde oda mezar, kaya mezar, tiyatro gibi antik dönemden kalma çok sayıda yapı yer alıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle Muğla Müze Müdürlüğü başkanlığında, Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) desteği ve Ula Belediyesinin sponsorluğunda Doç. Dr. Abdulkadir Baran ve ekibi tarafından yürütülen temizlik ve kazı çalışmalarında öncelikli olarak daha önceki yıllarda kaçak kazı yapanlar tarafından kısmen tahrip edilen tiyatro ayağa kaldırılacak.
Anadolu'nun yerlisi Karia halkının kültürünü en iyi yansıtan antik kentlerden biri olduğu düşünülen Thera Antik kentinde 12 ay boyunca kazı ve temizlik çalışması yürütülüyor.
Muğla Valisi Orhan Tavlı ve Ula Belediye Başkanı Özay Türkler'in destekleriyle çalışmaların başlatıldığı yaklaşık 250 dönümlük bir arazi üzerinde yer alan Thera Antik Kenti'nde 2011 yılında kazı çalışmalarını yürüten Doç. Dr. Abdülkadir Baran tarafından yüzey temizliği yapılmıştı. Milattan önce 4'üncü yüzyılda inşa edilmiş olduğu düşünülen antik kentin kazı işbirliği protokolü imza töreni antik kentte gerçekleştirildi.
Antik kentte düzenlenen kazı işbirliği protokolü imzası öncesi Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, Muğla Müze Müdürü Gülnaz Savran antik kentteki çalışmalar hakkında kazı çalışmalarını yürüten Doç. Dr. Abdülkadir Baran’dan bilgi aldı.
Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, Ula’nın aslında zengin bir tarihi dokuya sahip bir ilçe olduğunu söyledi. Türkler, “Şu anda ilçemiz sınırları içinde Thera Antik kenti, İdyma antik kenti ve uzantısı Akyaka Kalesi ile Gökova Körfezi içinde yer alan Sedir Adası’nda kazı çalışması var. Turistik bir ilçe olmamızın yanında tarihi değerleri ile ön plana çıkan bir ilçeyiz. Akyaka’da devam eden Akyaka kalesi kazıları ve Sedir Adası kazı çalışmaları Ula’nın deniz, kum ve güneşinin yanında geçmişin izlerini yansıtan tarihi dokuları ile de turizme çeşitlilik kazandıracak. Belediye olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Valimiz Orhan Tavlı ve Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile Müze Müdürlüğümüzün destekleri ile bölgemizdeki tarihi dokuların ayağa kaldırılması ve kültür turizmine sunulması için çalışıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Datça açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
YEREL HABERLER Datça açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Bodrum'da açıklarında 25 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Bodrum'da açıklarında 25 kaçak göçmen kurtarıldı
25 düzensiz göçmen kurtarıldı Göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik yetişti
YEREL HABERLER 25 düzensiz göçmen kurtarıldı Göçmenlerin imdadına ...
Menteşe'de trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Menteşe'de trafik kazası: 1 yaralı
Menteşe Belediyesinden Eczanelere atık ilaç kutusu
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesinden Eczanelere atık ilaç kutusu
Efeler, İzmir deplasmanında
YEREL HABERLER Efeler, İzmir deplasmanında
Vali Tavlı, Milas’ta muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Tavlı, Milas’ta muhtarlarla bir araya geldi
Kurum çalışanlarından 'Pandemide Saklı Yaşamlar' kitabı
YEREL HABERLER Kurum çalışanlarından 'Pandemide Saklı Yaşamlar' ...
Muğla MAG-AME/SAR ekibi bünyesine 4x4 ani müdahale aracı kattı
YEREL HABERLER Muğla MAG-AME/SAR ekibi bünyesine 4x4 ani müdahale ...
Bodrum’da fahiş ev fiyatları bu kadarına da pes dedirtti
YEREL HABERLER Bodrum’da fahiş ev fiyatları bu kadarına da pes ...
Yerel basın Marmaris'te buluşacak
YEREL HABERLER Yerel basın Marmaris'te buluşacak
Köyceğiz’de trafik kazası, 1 ölü
YEREL HABERLER Köyceğiz’de trafik kazası, 1 ölü
Karşıya geçmek isterken hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Karşıya geçmek isterken hayatını kaybetti
Dükkan önünden mama kaplarını çaldı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Dükkan önünden mama kaplarını çaldı; o anlar kamerada
MSKÜ ‘Marka Ders’ protokolleri devam ediyor Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi devlet üniversiteleri içinde en fazla ‘Marka Ders’ protokolü imzalayan Üniversite olurken, öğrenciler işletmeler ile yapılan protokollerle derslerini uygulamalı olarak yapabiliyor.
YEREL HABERLER MSKÜ ‘Marka Ders’ protokolleri devam ediyor Muğla ...
Alışveriş için gittiği markette asansör boşluğuna düştü Önlem almayan süpermarket yetkililerinden şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Alışveriş için gittiği markette asansör boşluğuna ...
Zeytin hasadının ilk adımları
YEREL HABERLER Zeytin hasadının ilk adımları
Cevat Şakir’in anma töreninde kriz Bodrum Kaymakamı Bilgihan Bayar törende emekli bir öğretmenin, Cumhurbaşkanı aleyhinde siyasi konuşma yapmaya başlaması üzerine anma törenini, kabir başında dua ederek terk etti
YEREL HABERLER Cevat Şakir’in anma töreninde kriz Bodrum Kaymakamı ...
Kıl Keçisi desteği başvuruları devam ediyor Muğla Büyükşehir Belediyesi 5 ilçede kadın çiftçilere verdiği 2 dişi 1 erkek kıl keçisi dağıtımının başvuruları pazartesi gününe kadar devam ediyor.
YEREL HABERLER Kıl Keçisi desteği başvuruları devam ediyor Muğla ...
Paraşütle tekli uçuş yapan Rus pilot kayalıklara düştü
YEREL HABERLER Paraşütle tekli uçuş yapan Rus pilot kayalıklara ...
Derede mahsur kalan köpekler yağış öncesi kurtarıldı 6 yavru köpek yağış öncesi kurtarıldı
YEREL HABERLER Derede mahsur kalan köpekler yağış öncesi ...
Fethiye'de kayalıklara düşen Rus paraşütçü kurtarıldı
YEREL HABERLER Fethiye'de kayalıklara düşen Rus paraşütçü kurtarıldı
Bodrum açıklarında 49 göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Bodrum açıklarında 49 göçmen kurtarıldı
Yatağan Belediyesi ilk yağmurda sınıfta kaldı Vatandaşlar, gerekli önlemleri almayan belediyeye tepki gösterdi
YEREL HABERLER Yatağan Belediyesi ilk yağmurda sınıfta ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.