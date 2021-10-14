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Muğla'da Yapay Zeka ve Siber Güvenlik bölümleri açılacak Rektör Çiçek: "Üniversitemiz 4-5 yıl içinde Türkiye'de en çok konuşulan üniversitelerden birisi olacak"

İHA

Muğla'da Yapay Zeka ve Siber Güvenlik bölümleri açılacak Rektör Çiçek: "Üniversitemiz 4-5 yıl içinde Türkiye'de en çok konuşulan üniversitelerden birisi olacak"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek 20212022 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından basın mensupları ile bir araya geldi. Çiçek, "3 bin kişilik ekibimizle yaptığımız çalışmalar sayesinde bir çok konuda ilk 10 üniversite arasına girdik. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 45 yıl içerisinde Türkiye'de en çok konuşulan üniversitelerden birisi olacak. İnanın çocuklarımız nasıl iş bulabilir diye her gün düşünüyorum. Devletin imkanlarını çok güzel kullanarak özel şirket gibi çalışıyoruz. YÖK'e başvuru yaptım. Yapay Zeka Bölümü ile Siber Güvenlik Bölümü açacağız. YÖK'ten bana sen hızlı gidiyorsun hocam, bunlar da seneye kalsın dediler. Seneye açacağız" dedi.
Kira fiyatları ve barınma sorununa yönelik açıklama yapan Çiçek, "Öğrencinin ne kadar değerli olduğunu binalar boş kalınca herkes gördü. Bu nedenle kiraların yükseltilmesi yanlış. 5 bin kişilik yurt tamamlandığında sorunun büyük ölçüde çözüleceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Üniversiteye 30 Milyon Dolar bağış yapan merhum Sıtkı Koçman'a teşekkür
Çiçek, "Bugün Üniversitemizin hamisi Merhum Sıtkı Koçman'ın ölüm yıldönümü. Üniversitemiz 1992 yılında kuruldu. Merhumun 30 Milyon Dolar nakit bağışı kurucu rektörümüze vermesi ile birlikte bir çok bina yapıldı. 80 bin metrekare kapalı alan yapıldı o parayla. Üniversitemizin bugün 400 bin metrekare kapalı alana ulaştı. O dönem yapılan yatırımın ne kadar büyük olduğunu görebiliyoruz" dedi.
"Türkiye'de en çok konuşulan üniversitelerden birisi olacak"
MBKÜ Rektörü Hüseyin Çiçek, "Üniversite olarak bir çok alanda ilk 10'dayız. Türkiye'de bir ArGe üniversitesi olmak istiyoruz ve bu konuda gece gündüz ekibimizle beraber çalışıyoruz. Yaklaşık 3 bin kişilik bir ekip ile bu başarıları elde ediyoruz. Memnuniyet açısından ilk 10'da olan bir üniversite olarak giderek yukarı tırmanan bir Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi var. Açtığımız Teknoloji Transfer Ofisi sayesinde öğrencilerimizin bilgilerini sanayi ile birlikte ürüne dönüştürmeye başladık. TEKNOPARK'ımız var. 24 şirket var içerisinde. Bu şirketlerin bazıları ihracat yapacak duruma geldi. Diğer TEKNOPARK'lardan farklı olarak bizde daha çok bilişim şirketleri yer alıyor. Bu da bizi sevindiriyor. Öncelikli hedefimiz öğrenciler, sonra araştırma geliştirme, en son bulunduğumuz kente katkı yapmak ve TEKNOPARK bunlardan bir tanesi. Marka bir üniversite, marka bir Muğla için çabalarımız sonuç verecek. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 45 yıl içerisinde Türkiye'de en çok konuşulan üniversitelerden birisi olacak" dedi.
Rektör Çiçek yükselen kira fiyatlarına yönelik, "Benim de evim var TOKİ'de. Öğrencinin ne kadar değerli olduğunu binalar boş kalınca herkes gördü. Bu nedenle kiraların yükseltilmesi yanlış. Muğla'da yine kira konusunda makul kalan yerler de var. Başka iller daha kötü durumda. Öğrenciye iyi hizmet vermek gerekiyor. Devletimiz yeni yurdu açtı. Yeni yurtlarla bu sorun çözülecek diye düşünüyoruz. Tabi ki Muğla çok fazla tercih edilen bir kent. Bunun da etkisi oluyor. 5 bin kişilik öğrenci yurdunun tamamı açıldıktan sonra barınma sorunu büyük ölçüde çözülecek" dedi.
Yapay Zeka ve Siber Güvenlik bölümleri açılacak
Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, "İnanın çocuklarımız nasıl iş bulabilir diye her gün düşünüyorum. Devletin imkanlarını çok güzel kullanarak özel şirket gibi çözüm üretmeye çalışıyoruz. YÖK'e başvuru yaptım. Yapay Zeka Bölümü ile Siber Güvenlik Bölümü açacağız. YÖK'ten bana sen hızlı gidiyorsun hocam, bu da seneye kalsın dediler. Seneye açacağız" diye konuştu.
Hüseyin Çiçek ayrıca, "Hukuk Fakültesi için bina arıyoruz. Mimarlık Fakültesi için bina istedik vermediler. Hukuk için inşallah merkezde bir bina ayarlarız" dedi.
"Mimarlık Fakültesi için Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlık binasını istedim"
Rektör Çiçek, "Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlık binasını Mimarlık Fakültemiz için istemeye gittim. Hayır cevabı aldık. Milli Eğitim'den Kız Meslek Lisesi'ni istedik. Onlar da vermedi. Şimdi yeni açacağımız Hukuk Fakültesi için merkezden yer istiyoruz. Neler olacak göreceğiz" diye ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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