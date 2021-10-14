Bodrum'da köylerde "Sarı Yaz Sinema Günleri"

Muğla'nın Bodrum Belediyesi'nin geçtiğimiz Eylül ayı başlarında gerçekleştirdiği "Köy Meydanı Türk Filmleri Günleri", "Bodrum Köyleri Sarı Yaz Sinema Günleri" adı altında devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bodrum Köyleri Sarı Yaz Sinema Günleri, 1112 Ekim tarihlerinde Bodrum Kalesi'nde 'Naim' isimli Türk filmi gösterimi ile başlamıştı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun'un da katıldığı gösterimin ardından program TepecikKaraova ve Kemer mahallelerinde 'Kral Şakir' ve 'Ailecek Şaşkınız' filmlerinin gösterimi devam etti. Yöre halkının sosyokültürel zenginliğine katkı vermeyi, bir nebze olsun günlük sıkıntılarından uzaklaşarak ailecek kaliteli zaman geçirmelerini amaçladıklarını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Belediyemizin halkımızla iç içe olduğu bu etkinliği düzenlememizde destek olan herkese teşekkür ederim" dedi.

Bodrum Köyleri Sarı Yaz Sinema Günleri, Bodrum'un Bahçeyaka, Çömlekçi, Gökpınar, Yeniköy, Kumköy, Çamlık, Pınarlıbelen, Çamarası, Sazlık, Çiftlik, Çırkan ve Kızılağaç Mahallerinde 20 Ekim'e kadar açık havada saat 19.30'da başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.