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Hamile eşini kayalıklardan ittiği öne sürülen kocanın, tutukluluk haline devam kararı verildi

İHA

Hamile eşini kayalıklardan ittiği öne sürülen kocanın, tutukluluk haline devam kararı verildi

Muğla’nın Fethiye ilçesine tatil için gelen ve Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren 7 aylık hamile eşini iterek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.
Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Semra Aysal'ı “tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürdüğü” iddiasıyla tutuklanan Hakan Aysal tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemi ile katıldı.
Sanık avukatı Mehmet Buğra Çiçek, olayda bahsedilen ferdi kaza sigortasını düzenleyen tanığın dinlenmesinin, müvekkilinin Semra Aysal’ı uçurumdan aşağıya atıp atmadığına delil olmayacağını savundu.
Geçmiş duruşmalarda Aysal çiftini kayalık alanda cep telefonuyla kaydeden kişinin dinlendiğini hatırlatan Çiçek, “Bu kişi de ifadesinde çiftin mutlu bir şekilde ilerlediğini gördüklerini beyan etti. Müvekkilimin borç batağında olduğu iddiasıyla olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Ancak bir tane bile icra takibi yok. Baştan beri olayın cinayet değil kaza olduğu ortada. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum” diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.
Semra Aysal, Kelebekler Vadisi'nde 19 Haziran 2018'de fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek karnındaki 7 aylık bebeğiyle hayatını kaybetmişti. Ölümün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturmada, olaydan kısa bir süre önce eşine 400 bin lira değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı tespit edilen Hakan Aysal gözaltına alınmış, eşini iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla da 21 Kasım 2020'de tutuklanmıştı.

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