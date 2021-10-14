Fethiyespor koltuğu bırakmadı

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

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FETHİYE, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta art arda 5 galibiyetle liderliğe kurulan Fethiyespor, takipçisi Orduspor 1967'yle oynadığı deplasman maçından 1-1'lik beraberlikle zirvede döndü. Ordu'da ilk yarıyı mağlup tamamlayan Fethiyespor, Nurettin'in 80'inci dakikadaki golüyle puan alıp liderlikten inmedi. Grupta 9 hafta içi maçının 7'si berabere biterken Muğla ekibi, zorlu deplasmanda rakiplerine yakalanmayıp avantaj kaybetmedi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2021-10-14 14:30:12



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