Fethiye açıklarında 36 kaçak göçmen kurtarıldı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 36 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Fethiye açıklarında göçmen botu olduğu bilgisini alarak harekete geçti. Kısa sürede bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik botu, lastik botta çok sayıda kişinin denizde sürüklendiği gördü. Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen bottaki 36 kaçak göçmen, kurtarılarak sahile getirildi. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN
2021-10-14 22:56:44
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