Kıran kırana maçta ayağı kırıldı

Ragbi Ligi Avrupa Şampiyonası D Grubu maçları, 1417 Ekim tarihlerinde Bodrum’da oynanıyor. Maçlar, kıran kırana geçerken bir oyuncunun ayağı kırıldı.

Bodrum Belediyesi, Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) ve Türkiye Ragbi Ligi Derneği (TRLA) işbirliğiyle Ragbi Ligi Avrupa Şampiyonası D Grubu maçları, Bodrum’un Mumcular Mahallesi’ndeki Hüseyin Akar Tesisleri’nde oynanıyor. 4 takımlı D Grubu’nda Türkiye’nin yanı sıra Hollanda, Malta, Çekya yer alıyor.

İlk gün Malta Çekya ve Türkiye Hollanda maçları oynandı. Maçlar adeta kıran kırana geçiyor. Sporcular, sayı kazanabilmek için kıyasıya mücadele etti. Maçlarda talihsiz bir anda yaşandı. Malta Çekya maçında ayağı kırılan Çekyalı sporcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Maç bir süre durdu. Maçları izlemeye gelen Mumcular Mahallesi sakinleri, Türkiye’ye maç boyunca destek verdi.

Maçlarda Malta karşısında ilk yarıyı 16 6 önde bitiren Çekya, maçı 4016 yendi. Türkiye ise rakibi Hollanda’ya 38 18 yenildi. Şampiyonada üçüncülük ve final maçı 17 Ekim Pazar günü oynanacak.

Türkiye Ragbi Ligi Derneği Başkanı Gürol Yıldız, “Süper bir şampiyonamız var. İlk defa Türkiye’de oynanacak Avrupa Ligi Şampiyonası. Bu grupta şampiyonluğu kazanacak takım 2025’te Dünya Ragbi Kupasına katılma hakkına sahip olacak. Bu sporun adı ragbi lig. 13’lü oynanıyor. 13 oyuncu sahada 80 dakika oynanan bir spor. Ragbi lig, 1895’ten beri oynanan bir spor. Bütün dünyada oynanıyor. Biz Türkiye Ragbi Ligi olarak 2016 yılında başladık. Bir deyim var, ‘Top geçer adam geçmez’ diye. Bu güreş ve futbolun karşımı bir spor.”

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